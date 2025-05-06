Dışişleri Bakanı Fidan, Yarın Varşova'daki Gymnich Oturumuna Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Varşova'da düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın (Gymnich) oturumuna katılacak. Fidan, toplantı vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin Dışişleri Bakanları ile bir araya gelecek. Fidan, beş yıl aradan sonra iletilen davet üzerine, 29 Ağustos 2024'te Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmış; söz konusu davet, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden canlandırma çabası olarak değerlendirilmişti.

Varşova'da düzenlenecek toplantının, Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve AB'ye katılım süreci de olmak üzere ikili ilişkilerde somut adımların atılması açısından önem teşkil ettiği belirtildi. Toplantıda, hibrit tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması başta olmak üzere Avrupa dış ve güvenlik politikasına yönelik mevcut sınamalara ilişkin fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Fidan'ın toplantıda, NATO ve AB arasında stratejik işbirliğinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu, Türkiye ve AB'nin hibrit tehditlere karşı eş güdüm ve işbirliğini artırarak, bilgi paylaşımını geliştirmesi gerektiğini, terörün hibrit tehditleri tetikleyerek uluslararası güvenliği sarstığını ve Türkiye'nin terörle mücadeledeki çabalarının ortak coğrafyanın istikrarını da koruduğunu vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, bu kapsamda Türkiye'nin müttefikleri ve ortaklarından somut ve anlamlı destek beklediğini, Avrupa'nın savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik AB girişimlerine, güçlü savunma sanayi altyapısı ve askeri tecrübesiyle Türkiye başta olmak üzere diğer AB üyesi olmayan ortakların da katılımının gerekli olduğunu belirtmesi öngörülüyor.

Toplantıda, Türkiye ile olan ilişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için AB'nin somut adımlar atması gerektiğine yönelik beklentilerin de iletileceği kaydedildi.

Bu çerçevede, yapısal diyalog mekanizmalarının devam etmesinin, Gümrük Birliği'nin ve ticari ilişkilerin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi ve vize konularının da öncelikler arasında yer aldığının vurgulanacağı belirtildi.

Fidan'ın Gymnich'teki etkinliğe diğer aday ülkelerle birlikte davet edilmesin, "Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde izlediği kararlı politikanın yansıması olarak görüldüğü" ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önceki söylemlerine değinerek, "AB üyeliğinin, Türkiye'nin stratejik hedefi olduğu gerçeğine AB liderlerinin de kayıtsız kalmadığı" kaydedildi.

Mevcut küresel sınamaların gerektirdiği yakın işbirliği ihtiyacının, AB'nin bir süredir göz ardı ettiği Türkiye'nin adaylık statüsünü yeniden hatırlamasına vesile olduğu belirtilirken; bunun, "jeopolitik belirsizliklerin arttığı, güvenlik tehditlerinin sınır tanımadığı ve ekonomik kırılganlıkların geniş coğrafyaları etkilediği bu dönemde, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgesel dayanışmanın ve ortak çözüm arayışlarının güçlendirilmesi açısından kritik bir adım" olduğu vurgulandı.

Bu davetin aynı zamanda, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde yeni bir ivmenin mümkün olabileceğine işaret ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin katkı sağlayabileceği alanlar arasında enerji güvenliği, göç yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve ticaret yer alırken, birçok alanda diyaloğun derinleşmesinin, Avrupa kıtasının ortak refahı açısından vazgeçilmez önemde olduğu da belirtildi.

Buna göre Ankara'nın, "Türkiye'nin AB üyelik perspektifi göz ardı edilmeden, özellikle dış politika ve güvenlik konuları başta olmak üzere, ilişkilerin tüm alanlarında diyaloğun geliştirilmesinin ve somut adımlar atılmasının, her iki tarafın da yararına olduğuna inandığı" vurgulandı. Bu nedenle, toplantının, Türkiye ile AB arasındaki stratejik vizyonun yeniden tanımlanmasına zemin hazırlamasının beklendiği ifade edildi.