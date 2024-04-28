Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile görüştü

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Özel kardeşiyle ilgili şaşırtan detayı ilk kez paylaştı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Riyad'da, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Riyad'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile bir araya geldi.

Borrell Fontelles, X hesabından görüşmeye ilişkin, "Hakan Fidan ile AB- Türkiye ilişkilerini ele aldık. İş birliğimiz ve angajmanımız devam etmelidir. Gazze'deki acıların sona ermesinin aciliyeti ve bölgesel meselelerin ele alınması konusunda mutabık kaldık" mesajını paylaştı.