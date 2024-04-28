Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Riyad'da, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede, AB-Türkiye ilişkileri, iş birliği ve Gazze'deki acıların sona ermesi konularında mutabık kalındı.

28.04.2024 21:45  Güncelleme: 21:47
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Riyad'da, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Riyad'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile bir araya geldi.

Borrell Fontelles, X hesabından görüşmeye ilişkin, "Hakan Fidan ile AB- Türkiye ilişkilerini ele aldık. İş birliğimiz ve angajmanımız devam etmelidir. Gazze'deki acıların sona ermesinin aciliyeti ve bölgesel meselelerin ele alınması konusunda mutabık kaldık" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile görüştü
Kaynak: ANKA

Türkiye, Riyad, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika
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