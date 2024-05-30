Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD\'li mevkidaşı Blinken NATO zirvesi öncesi bir araya geldi

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Belediye başkanından, yasağa rağmen devam eden lüks otel inşaatına baskın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES VE SURİYE'DEKİ SON DURUM GÜNDEME GELDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gör, iki isim, Gazze'de yaşanan son durum, ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

İki bakan Suriye'deki son durumun yanı sıra, Ukrayna'da yaşananları da değerlendirdi. NATO Zirvesi öncesi, ikili ilişkilerin yanı sıra ittifakı ilgilendiren konular ele alındı. İki bakan, bazı Afrika ülkelerinde yaşanan gerilimin yanı sıra çatışmaların çözümüne dair görüş alışverişinde bulundu.

UKRAYNA'YA DESTEK KONUSU DA ELE ALINDI

Fidan ile Blinken, görüşmede caydırıcılık ve savunma gündemleriyle birlikte "Ukrayna'ya destek" konusunu ele aldı. Ukrayna'ya hava savunması ve top mermisi tedarikine odaklanılması ve desteğin devam etmesi için neler yapılacağı da konuşuldu.

UKRAYNA'YA NATO TEMSİLCİSİ ATANMASI ÖNERİSİ

İki bakanın görüşmesi öncesi basına bilgi paylaşan ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith, Ukrayna'ya sivil bir NATO temsilcisi atanma fikrinin de değerlendirileceğini belirtmişti.