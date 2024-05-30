Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çekya\'da Görüştü

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çekya'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.

Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelerle alakalı görüşleri aktarılırken, Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi ittifakı ilgilendiren konular da ele alındı.