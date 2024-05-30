Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çekya'da Görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çekya'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çekya\'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleşen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı, Afrika'daki çatışmalar ve Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmeleri ele alındı. Ayrıca, NATO Zirvesi öncesi ittifakı ilgilendiren konular da görüşüldü.

30.05.2024 19:15
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çekya'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.

Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelerle alakalı görüşleri aktarılırken, Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi ittifakı ilgilendiren konular da ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çekya'da Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çekya'da Görüştü - Son Dakika
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