Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklama şöyle:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilim ele alındı. Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti."