Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda BMGK'nın aldığı kararı değerlendirirken, ''Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir" dedi.

11.06.2024 15:50
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda BMGK'nın aldığı kararı değerlendirirken, "Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki BRICS+ oturumuna katıldı.

Fidan yaptığı konuşmada, küresel ilişkilerde yüksek türbülanslı bir dönemden geçildiğini, küresel ekonominin pandemi sonrası dönemde direnç göstermeye devam ederken, jeo-ekonomik görünümün hala zayıf olduğunu belirtti. Fidan, "Hala yüksek enflasyonla karşı karşıyayız. Kırılganlıklar devam ediyor ve jeopolitik gerilimler tırmanabilir" dedi.

Fidan, "kurallara dayalı uluslararası sistem" olarak adlandırılan düzenin dengeli ve hızlı çözümler sunma konusundaki yetersizliğinin bu çağa özgü olduğunu kaydetti.

"Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti"

Gazze'de yaşananlara değinen Fidan, "Birkaç kişinin ikiyüzlülüğü ve stratejik körlüğü nedeniyle 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve Gazze Şeridi tamamen yok olmanın eşiğinde. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, istila, kitlesel yerinden etme, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir" ifadelerini kullandı.

Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçen ay açıklanan Gazze'de ateşkes önerisini destekleyen karar tasarısına ilişkin, "Son olarak, ABD'nin üç aşamalı ateşkes önerisi doğrultusunda BMGK tarafından alınan bir karar var. Bu olumlu bir adım olmakla birlikte yeterli değildir. İki devletli çözüm gerçekleşmeden ne İsrail'in ne de Filistin'in güvenliğinden söz etmek mümkün değildir" dedi.

"Uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin veremeyiz"

Gazze'de son 8 aydır yaşananların norm ve değerlerin aşındığını açıkça gösterdiğini ifade eden Fidan, "Uluslararası düzenin çifte standartlarla yönetilmesine izin veremeyiz. Uluslararası ilişkilerde daha fazla işbirliği ve diplomasiyi, daha az çatışmayı desteklememiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mottosu ışığında Türkiye, BMGK ve BM'nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf etmektedir. Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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