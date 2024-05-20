Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran liderlerinin ölümüne ilişkin taziye mesajı verdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran liderlerinin ölümüne ilişkin taziye mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran liderlerinin ölümüne ilişkin taziye mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'da yaptığı basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı verdi. Fidan, İran halkının başı sağ olsun dileklerini iletti.

20.05.2024 11:17
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum, İran halkının başı sağ olsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarına başladı. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı ortak basın toplantısında Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ölümüne ilişkin "Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum, İran halkının başı sağ olsun" dedi.

"Dost ve kardeş İran halkının derin acısını paylaşıyoruz"

Öte yandan Hakan Fidan, Reisi ve Abdullahiyan ile birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fidan, şu ifadelere yer verdi:

"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın vefat haberi bizleri derinden üzdü. Dost ve kardeş İran halkının derin acısını paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgemizin içinde bulunduğu kritik dönemde kendisiyle yakın mesai yapma fırsatı bulduğum Abdullahiyan'ın ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik katkılarını hayırla yad ediyorum."

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan-İran sınırındaki Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışının ardından kendilerini taşıyan helikopterin sert iniş yaptığı sırada meydana gelen kazada hayatlarını kaybetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran liderlerinin ölümüne ilişkin taziye mesajı verdi - Son Dakika

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