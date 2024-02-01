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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün telefonda görüşerek, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma'nın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında konuştu.

01.02.2024 16:38
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç- Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma'nın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüştü - Son Dakika
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