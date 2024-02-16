Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih\'te Hollanda ve İsveç Dışişleri Bakanları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi." bilgisine yer verildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Gazze'de yaşananlar ele alınırken, iki taraf da Refah'a yönelik büyük bir harekatın ortaya yeni bir felaket çıkaracağını dile getirdi.
Bu konuda, benzer görüşlere sahip ülkelerin ortak bir tavır alması gerektiği vurgusu yapıldı.
Türk tarafı, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin "omurgasını oluşturan üyelik müzakerelerinin" canlandırılmasının önemine dikkati çekerken, müzakerelerin önündeki siyasi engellemelerin kaldırılması beklentisi vurgulandı.
Türkiye ve AB arasında üst düzey diyaloğun sürdürülmesi gerektiği konusunda her iki tarafın da mutabık olduğu bildirildi.
Bakanlığın aynı platformdaki bir başka paylaşımında ise "Bakanımız Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile görüştü." ifadesi kullanıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Billström, İsveç'in NATO üyeliğine dair onay sürecinin Türkiye bakımından tamamlanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.
İsveç'in, Madrid ve Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvelerinde ve bu sürecin devamında verdiği tüm taahhütleri yerine getirmekte olduğu "tekraren kayda" geçirildi.
Görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konularında gelecek dönemin somut adımları ve yol haritasının görüşüleceği teknik seviyedeki toplantıların ve üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alındı.
Billström, İsveç'in, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği yineledi.
Bakan Fidan, Robinson ve beraberindeki heyet ile Kearns'ı kabul etti
Fidan'ın, 60. Münih Güvenlik Konferansı marjında Küresel Akiller Grubu Başkanı Mary Robinson ve beraberindeki heyet üyelerini kabul ettiği de başka bir paylaşımda bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, heyet ile yapılan görüşmede, Gazze'deki katliam, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) içinde bulunduğu mali kriz konuşuldu.
Görüşmede ayrıca Ukrayna'daki durum ele alınırken, Türkiye'den taraflar arasında esir değişimi ve Rusya'ya kaçırıldığı savunulan çocukların Ukrayna'ya dönüşü konularında kolaylaştırıcı rol oynanması istendi.
Bakanlıktan yapılan bir diğer X paylaşımında ise "Bakanımız Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı marjında Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns'ı kabul etti." ifadesine yer verildi.
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