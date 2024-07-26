Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedeflediğini Belirtti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedeflediğini Belirtti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'nda, Türkiye'nin ASEAN'ın Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki merkezi rolünün farkında olduğunu belirtti. Fidan, Türkiye'nin ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve iş birliğine sahip olmayı hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, Bakan Fidan, uluslararası düzende yaşanan sistematik şoklar ve bozulmaların yanı sıra coğrafi gerilimin tırmanmasının hala bir olasılık olduğunu vurguladı. Fidan, Türkiye'nin bölgesel sahiplenmeyi teşvik ettiğini ve etkin çok taraflılığı desteklediğini belirtti.

26.07.2024 17:33
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'nda, Türkiye'nin ASEAN'ın Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki merkezi rolünün farkında olduğunu belirtti. Fidan, "Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır. Bu, ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve iş birliğine sahip olmamızı sağlayacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katıldı. Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası düzende sistematik şoklar ve bozulmalarla karşı karşıya olunduğunu ve büyük güçler arasındaki rekabet yoğunlaştıkça karmaşık jeopolitik denklemlerin ortaya çıktığını belirtti.

"Coğrafi gerilimin tırmanması hala bir olasılık"

Bakan Fidan konuşmasında, " Ukrayna'daki savaşın yankılanan etkileri, mesafenin bizi artçı şoklardan korumadığını gösteriyor. Bizler burada barış ve kalkınma için iş birliğini görüşmek üzere toplanırken, Filistinliler büyük bir trajedi yaşamak zorunda bırakılıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in zulümleriyle uluslararası hukuku ihlal etmeye, insanlık vicdanını rencide etmeye, barış ve istikrara zarar vermeye devam ettiğini kaydeden Fidan, "Coğrafi gerilimin tırmanması hala bir olasılıktır" dedi. Fidan devamında, "İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ön tedbirleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka açıkça meydan okuması, mevcut uluslararası düzenin eksikliklerini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"Türkiye bölgesel sahiplenmeyi teşvik etmekte"

Artan enerji maliyetleri, yükselen enflasyon ve dünya genelinde yaklaşmakta olan gıda krizinin daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir uluslararası iş birliğini gerektirdiğini ifade eden Fidan, "Asya-Pasifik bölgesinin de kendine has jeopolitik ve jeo-ekonomik sınamaları bulunmaktadır. Bu karmaşık zeminde Türkiye bölgesel sahiplenmeyi teşvik etmekte ve etkin çok taraflılığı desteklemektedir. Çünkü barış ve kalkınma, karşılıklı olarak birbirini güçlendiren süreçlerdir" diye konuştu. Türkiye'nin bu nedenle uluslararası ortaklarıyla siyasi diyalog ve kalkınma odaklı bölgesel iş birliğini kapsayan ikili bir politika geliştirdiğini dile getiren Fidan, devamında şunları kaydetti:

"ASEAN bu uluslararası ortaklardan biridir. Türkiye, ASEAN'ın Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki merkezi rolünün farkındadır. Hem geleneksel hem de yeni iş birliği alanlarında mevcut potansiyelimizi tam anlamıyla kullanmak istiyoruz. İş birliğimizi çeşitlendirmenin ve kapsamını proje uygulamalarının ötesine taşımanın tam zamanıdır. Tekrar ifade etmem gerekirse: Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır. Bu, ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve iş birliğine sahip olmamızı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedeflediğini Belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedeflediğini Belirtti - Son Dakika
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