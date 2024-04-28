Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e yönelik baskının artmasını sağlayacak adımlar konuşuldu ve Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönünde yapılacak girişimler ele alındı.

28.04.2024 20:05  Güncelleme: 20:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Fidan Ürdünlü mevkidaşı ve Başbakan Yardımcısı Safedi ile görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki katliamın durdurulması için İsrail'e yönelik baskının artmasını sağlayacak adımlar konuşuldu ve Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönünde yapılacak girişimler ele alındı.

Kaynak: AA

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