Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yarın Moskova'ya Gidiyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yarın Moskova'ya Gidiyor

24.05.2025 13:51
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Moskova'yı ziyaret edecek. Fidan, görüşmelerinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulayacak. Daha önce 2022'de, ardından 16 Mayıs'ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü bağlamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yineleyecek olan Fidan, Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunacak. Bakan Fidan, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Moskova'yı ziyaret edecek. Fidan, görüşmelerinde Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulayacak. Daha önce 2022'de, ardından 16 Mayıs'ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü bağlamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yineleyecek olan Fidan, Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunacak. Bakan Fidan, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 25-26 Mayıs günlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilecek ve mevkidaşı Lavrov ile görüşecek. Fidan'ın 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Andrey Belousov dahil üst düzey diğer Rus yetkililerle de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Bakan Fidan görüşmelerinde, bölgelerinde iki kilit aktör olan Türkiye ve Rusya'nın ikili ilişkileriyle ilgili hususları detaylı olarak ele alacak. Ticaret, enerji, ve turizm gibi başlıca ikili iş birliği alanlarında mevcut durumun gözden geçirileceği görüşmelerde atılabilecek adımlara dair değerlendirmelerde bulunulacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulayacak olan Fidan, son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirecek. Fidan, daha önce 2022'de, ardından 16 Mayıs'ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü bağlamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yineleyecek. Görüşmelerde Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Son dönemdeki üst düzey temaslar

Rusya'ya son ziyaretini BRICS Plus toplantısına katılmak üzere 10-11 Haziran 2024 tarihinde yapan Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 24 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmıştı.

Fidan'ın Lavrov ile son görüşmesi 12 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında olmuştu. Lavrov, 23 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Fidan ile görüşmüştü. Ayrıca Lavrov, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da yapılan 3 artı 3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmıştı. Fidan ve Lavrov 20 Şubat'ta da G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelmişti.

Kaynak: ANKA

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