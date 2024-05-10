Dışişleri Bakanlığı, AB ile yapılan proje kapanış etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanlığı, AB ile yapılan proje kapanış etkinliğinde bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı, AB ile yapılan proje kapanış etkinliğinde bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının faydalanıcısı olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) altında desteklenen 'Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi (FRSC)' projesinin kapanış etkinliği Ankara'da düzenlendi. Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı. Projenin kapanış etkinliğinde, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve AB ülkeleri temsilcilerinin yanı sıra, temel haklar alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

10.05.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının faydalanıcısı olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) altında desteklenen "Temel Haklar Sektör Koordinasyonunun Güçlendirilmesi (FRSC)" projesinin kapanış etkinliği Ankara'da düzenlendi.

CSO Ada'da yapılan FRSC Projesi'nin kapanış etkinliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

AB Başkanlığının faydalanıcısı olduğu IPA altında desteklenen projenin kapanış etkinliğinde, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve AB ülkeleri temsilcilerinin yanı sıra, temel haklar alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Bozay, kapanış konuşmasında, FRSC projesinin Türkiye'nin AB ile müzakere süreci açısından önem arz ettiğini belirterek, temel haklara ilişkin başlıca sorunları yetkin kurumlarla birlikte ele aldıklarını dile getirdi.

Projenin, kurumların temel haklar alanında işbirliği içinde çalışmasına katkı sağladığına işaret eden Bozay, eşgüdüm halinde çalışmanın başarılı sonuçlar doğurduğunu anlattı.

Bozay, projenin kurumlar arasında yarattığı sinerjiyi büyüteceklerini vurgulayarak siyasi iradenin, kurumların bu konuda sunduklarını en iyi biçimde değerlendirdiğini belirtti.

IPA kapsamında 9,5 milyar avroluk fondan yararlandıklarını kaydeden Bozay, bu fonlarla sınır güvenliğinin artırılması, demir yolu altyapısının güçlendirilmesi ve istihdamın desteklenmesi gibi pek çok konuda yaklaşık 900 projenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

"İşimiz daha yeni başlıyor"

Bozay, temel haklar sektöründe vatandaşların hayatına dokunduklarına dikkati çekerek, kolluk kuvvetlerinin etkin denetimi için altyapının desteklendiğini ve ülke çapında şikayet büroları açıldığını söyledi.

Kadın haklarının korunması için çaba harcadıklarını vurgulayan Bozay, "Kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleri uygulayan 23 OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkesinden biri olduk. Kadına karşı şiddetle mücadelede kolluk kuvvetlerimizi destekledik ve bu alanda da çok ilerilere gittik." dedi.

Bozay, Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformu'nun daha etkin projeler hazırlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

"Bu projeler bitiyor ama bizim işimiz aslında bu projelerden aldığımız yönlendirmeyle daha yeni başlıyor." ifadesini kullanan Bozay, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle çeşitli platformlarda işbirliği içinde olduğuna işaret etti.

Bozay, "Ülkemizin AB üyelik hedefi bakidir. En üst düzeyde de her zaman dile getirilmektedir. Biz de yaptığımız çalışmalarla bu süreci hızlandırma, aynı sayfada olma konusunda üzerimize düşen ödevi yerine getirmeye çalıştık." diye konuştu.

İnsan hakları vurgusu

Büyükelçi Meyer-Landrut da kapanış etkinliğinin, Avrupa Günü kutlamalarıyla denk gelmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Meyer-Landrut, Avrupa Günü'nün insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri hatırlattığını dile getirdi.

Türkiye'nin demokratik kurumlarının desteklenmesinin AB-Türkiye ilişkilerinin temel dayanaklarından olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, temel hakların korunmasına yönelik reformları desteklediklerini söyledi.

Meyer-Landrut, AB Komisyonunun yıllık raporunda temel haklar ve yargı bağımsızlığı konusundaki kaygıların aktarıldığını hatırlatarak, AB üyeliğine aday ülkelerin, belli şartları yerine getirmesini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, AB ile yapılan proje kapanış etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
19:09 Rus ordusu Ukrayna’nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı Rus ordusu Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattı
18:47 Özgür Özel’den “Normalleşme“ çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir Özgür Özel'den "Normalleşme" çıkışı: Sonuç alamazsak meydanlar bizimdir
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 21:54:08. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, AB ile yapılan proje kapanış etkinliğinde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement