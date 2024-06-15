Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin 3. yıl dönümünü kutladı

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve Şuşa Beyannamesi'nin kabul edilişinin 3. yıl dönümünü kutladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü ve ebedi kardeşliğimizi müttefiklik düzeyine yükselten Şuşa Beyannamesi'nin üçüncü yıl dönümü kutlu olsun. Bir millet iki devlet olarak ilelebet beraber olacağız" denildi.