Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB Arasındaki Üçlü Toplantıyı Eleştirdi

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yarın Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantının, bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için temel alınması gereken tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini belirterek, Azerbaycan'ı dışlayan bu inisiyatifin barışa hizmet etmekten ziyade Güney Kafkasya'nın bir jeopolitik çekişme alanına dönüşmesine zemin hazırlayacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ermenistan, ABD ve AB arasında 5 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek üçlü toplantı hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Azerbaycan'ın, 2. Karabağ Savaşı sonrasında işgal altındaki topraklarını kurtarması ve Karabağ'da 19-20 Eylül 2023'te düzenlediği anti terör operasyonuyla tüm ülke topraklarında egemenliğini yeniden tesis etmesi neticesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıktığı belirtildi.
Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşmasına çok yakın olunan böyle bir dönemde, bölge dışı aktörler başta olmak üzere, üçüncü tarafların sürece adil ve tarafsız yaklaşmaları ve sürece zarar vermekten itinayla kaçınmalarının daha da önem kazandığına dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Bu çerçevede, Ermenistan, AB ve ABD arasında 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan üçlü toplantının, bölgedeki karmaşık sorunların çözümü için temel alınması gereken tarafsızlık yaklaşımını zedeleyeceğini açıklıkla ifade etmemiz sorumluluk gereğidir. Azerbaycan'ı dışlayan bu inisiyatif, barışa hizmet etmekten ziyade Güney Kafkasya'nın bir jeopolitik çekişme alanına dönüşmesine zemin hazırlayacaktır."
Açıklamada, üçüncü ülkelere, süreç bağlamında atacakları adımlarda bölgenin parametrelerini dikkate almaları ve taraflara eşit mesafede yaklaşmaları yönündeki çağrı bir kez daha yinelenirken, Güney Kafkasya'nın, bölgede tesis edilecek kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselerek hak ettiği bölgesel refaha kavuşacağına inancın tam olduğu bildirildi.
Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu vurgulanan açıklamada, bundan sonra da Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için tarihi fırsatın değerlendirilmesini teşvik etmeyi sürdüreceği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, ABD ve AB Arasındaki Üçlü Toplantıyı Eleştirdi - Son Dakika
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