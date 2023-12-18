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Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yardım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yardım çalışmalarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Filistinlilerin acil insani yardımlarının ulaştırılması için tüm kurum ve kuruluşlarla çabaların devam ettiğini belirtti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımların artarak devam edeceği ve Türk Kızılay, Kuveyt Yardım Derneği ve TİKA'nın da yardım çalışmalarına katıldığı ifade edildi. Ayrıca, Gazze'den Türkiye'ye hasta ve yaralı nakillerinin devam ettiği ve sahra hastanesi kurulumunun en kısa sürede tamamlanacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilere yardım çalışmalarını sürdürüyor
18.12.2023 - 12:35,
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için tüm kurum ve kuruluşlarla çabaların sürdüğünü belirtti.

Sözcü Keçeli, X'ten yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu acil insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eş güdümünde, 13 Ekim -12 Aralık'ta yaklaşık 2 bin 500 ton insani yardımın 13 hava sevkiyatı ve iki gemiyle Mısır'ın El- Ariş Limanı'na gönderildiğini belirten Keçeli, yardımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Keçeli, Türk Kızılay ve Kuveyt Yardım Derneği arasında yapılan işbirliği sonucunda toplam 1107 ton malzeme taşıyan geminin El-Ariş Limanı'na yanaşmak üzere olduğunu aktararak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) da Batı Şeria'da mahsur kalan Gazzeli işçilere yardım ulaştırdığını ifade etti.

16 Kasım'dan bu yana 182 hasta ve yaralı ile 147 refakatçinin Gazze'den Türkiye'ye nakledildiğine işaret eden Keçeli, hasta ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını ve bu sayının artacağını bildirdi.

Keçeli, Gazze'de sahra hastanesi kurulmasıyla ilgi çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Kaynak: AA
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