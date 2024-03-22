Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma ilişkin, "Tarihte ilk kez, tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerini kullandı.
Sözcü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımı konusuna ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.
İsrail makamlarının, Filistin topraklarını işgal ettikleri ilk günden bu yana, Filistinlilere karşı işledikleri ağır suçların gizli kalması için büyük bir çaba harcadıklarını, kendilerine bir dokunulmazlık zırhı yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Keçeli, gerçekleri tüm çıplaklığıyla haykıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarını belirtti.
Keçeli, şu değerlendirmede bulundu:
"Ancak, İsrail'in Gazze'de son 6 aydır işlediği suçlar, artık saklanamaz hale gelmiştir ve İsrail soykırım işlemekle yargılanmaktadır. Tarihte ilk kez, tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir.
Türkiye, doğruları söylemeye ve Filistin halkına karşı uygulanan tarifsiz zulmü gündeme getirmeye sonuna dek devam edecektir."
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: İsrail yetkilileri adalet önünde hesap verecek - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kırklareli'nde düzenlenen 'Kadın Buluşması' toplantısında kadınlarla bir araya geldi. Nazlıaka, programda Kırklareli Belediye Başkanı ve CHP'den Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na destek istedi ve CHP'nin kadınlara yönelik politikalarını anlattı. Nazlıaka, seçimlerin önemini vurgulayarak, kadınların gücünü göstermeleri gerektiğini belirtti.
Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu ilçesinde Şehit Piyade Er Ahmet Şahin'in ailesi, Gazi Hüseyin Öztürk ve ailesi, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Akın Bayram'ın ailesi ve görme engelli Davut Bayram'ı ziyaret etti. Vali Erol, ziyaretlerde baş sağlığı dileklerini iletti ve ailelerle sohbet etti.
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifadesi ortaya çıktı. Öksel ifadesinde, belediye başkanının özel kalemi olarak görev yaptığını ve çantayı belediye başkanının avukatına teslim ettiğini belirtti. Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz'ın da ifadesi alındı.
Arnavutluk'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Başkent Tiran'daki Dünya Bektaşilik Merkezi'nde düzenlenen törene, Bektaşi Arnavut vatandaşların yanı sıra kurum ve kuruluşların temsilcileriyle din adamları katıldı. Ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj, tüm Bektaşilerin Nevruz Bayramı'nı kutladı. Etkinlikte, Arnavutluk'un farklı yörelerine ait halk şarkıları ve oyunları icra edildi. Nevruz Bayramı, 1996'dan bu yana Arnavutluk'ta resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kayıtlı yarı otomatik yivsiz av tüfeği, 3 silah kartuşu ve 46 tabanca fişeği bulundu. Araç sürücüsü G.Z. gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Miyadun köyünde bulunan müstakil bir evin duvarına çarptı. Kazada ne ölen ne de yaralanan olurken, araç ve evde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.
POCO, sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli, giriş segmente hitap edecek ve kullanıcıları fiyat ve özellik konusunda üzmeyecek. Son raporlara göre, POCO C61 modeli 4 GB RAM + 64 GB ve 6 GB RAM + 128 GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek ve sırasıyla 90 ve 120 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak. Akıllı telefonda MediaTek Helio G36 işlemci kullanılacak ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. Ayrıca, POCO C61'in Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümleri olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonun özellikleri de sızdırıldı ve 6,71 inç IPS LCD ekran, 5000 mAh batarya, USB-C bağlantı, yana monte parmak izi tarayıcı gibi özelliklere sahip olacağı görülüyor.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, Türkiye'ye dört günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. Rigterink, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan başta olmak üzere üst düzey görüşmeler yapacak ve deprem bölgesine gidecek. EBRD, deprem bölgesi için 1,5 milyar avroluk yatırım paketi açıkladı ve bu miktarın yarısından fazlası depremden etkilenen şirketlere sağlandı. Rigterink, Türkiye'deki yatırım ortamını ve uzun süreli işbirliğini görüşmek üzere hükümet yetkilileriyle de görüşecek.
Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısı Rusya ve Çin tarafından reddedildi
Sizin düşünceleriniz neler ?