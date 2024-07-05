Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, UEFA'nın Avrupa Şampiyonası maçında 'bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi. Bakanlık, bu kararın yabancılara karşı ön yargılı davranma eğilimini güçlendirdiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuracak.

05.07.2024 17:14
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, UEFA'nın Avrupa Şampiyonası maçında "bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'a iki maç men cezası verilmesine ilişkin açıklama yayımladı. UEFA'nın Avrupa Şampiyonası Türkiye- Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verilmesini eleştiren Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir."

UEFA Disiplin Kurulu, şampiyonanın son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" işareti nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merih Demiral, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne gidecek.

Almanya Büyükelçisi Bakanlığa çağrılmıştı

Merih Demiral'ın "bozkurt" sembolüyle ilgili Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonasını ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" demişti.

Bakan Faeser, ayrıca Almanya istihbaratının Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analizini de paylaşarak, "Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Faeser'ın sözlerinin ardından harekete geçti ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Bakanlık açıklamasında, "(Bozkurt) işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da karşılık olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Kaynak: ANKA

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