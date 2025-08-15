Dışişleri'nden E1 Projesine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıracak ve Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamasını kınadı.

Bakanlık, "Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planının onaylanması hakkında" yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruz. Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü fiilen birbirinden ayıracak olan bu adım, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe saymakta; Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğünü, iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış umutlarını hedef almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının haklı davasını ve kararlı mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.