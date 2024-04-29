DİSK, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı - Son Dakika
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DİSK, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı

DİSK, 1 Mayıs\'ta Taksim\'e çağrı yaptı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Anayasa Mahkemesi'nin 12 Ekim 2023 tarihli kararının bir bölümünü paylaşarak 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı. AYM kararında, Taksim Meydanı'nın emekçilerin ortak hafızasını gösterdiği ve herkesin orada bulunma hakkı olduğu vurgulandı.

29.04.2024 11:42  Güncelleme: 11:45
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(İSTANBUL) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararından bir bölümü resmi sosyal medya hesabından paylaşarak 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrısını yineledi. Paylaşımda AYM kararındaki, "Kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması, aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır" cümlelerine yer verildi.

DİSK'in de aralarında bulunduğu sendikalar dün sırasıyla 1977 1 Mayısında katledilen 41 kişiyi Taksim Kazancı Yokuşu'nda, 1989 1 Mayısında Şişhane'de vurulan bir genci ve 1996 1 Mayısında Kadıköy'de vurulan 3 emekçiyi anmıştı. DİSK'in sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 12 Ekim 2023 tarihli kararından bir bölüm paylaşıldı, "Bir elimizde karanfillerimiz, bir elimizde alttaki karar metni ile #1MayıstaTaksime" çağrısı yinelendi. Paylaşımda AYM kararının şu bölümüne yer verildi:

"TAKSİM MEYDANI EMEKÇİLERİN ORTAK HAFIZASININ VARLIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

" ... işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DİSK, 1 Mayıs'ta Taksim'e çağrı yaptı - Son Dakika

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