DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler

Geniş Video İzle

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane Meydanı'nda yaptığı konuşmada, işçilerin iradesinin halkın iradesi olduğunu vurgulayarak, adaletsiz düzene karşı durduklarını belirtti. Çerkezoğlu, attıkları her adımda bu iradeyi göreceklerini ve tanıyacaklarını söyledi. 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin programının sonlandırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

01.05.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL-KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- İstanbul'daki 1 Mayıs toplanma ve kutlama alanlarından Saraçhane'de işçilerle buluşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler, bu iradeyi tanıyacaklar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz" dedi. Çerkezoğlu, Saraçhane'deki etkinliklerden sonra 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin programı sonlandırdığını açıkladı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs kutlamaları için işçilerin toplandığı Saraçhane Meydanı'nda konuşma yaptı. Buradaki iradenin halkın iradesi olduğuna vurgulayan Çerkezoğlu, "Buradaki irade zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu adaletsiz düzene karşı Türkiye işçi sınıfının emekçilerinin halkın iradesidir. Buradaki irade bizi yoksullaştıracak olan politikaları hayata geçirirken bizleri yerli halk olarak görenlere karşı Türkiye halkının irade beyanıdır bu meydan. Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler, bu iradeyi tanıyacaklar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

1 MAYIS TERTİP KOMİTESİ PROGRAMI SONLANDIRDI

Konuşmaların ardından DİSK Korteji Bozdoğan Kemeri'nde oluşturulan polis barikatına doğru yürüyüşe geçti. Burada polis yetkilileriyle görüşen Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi kararını anımsattı. Polis yetkilisi Taksim yürüyüşüne izin vermeyeceklerini tekrarladı. Ardından DİSK korteji, Saraçhane yürüyüşünü tamamladı. Bir süre sonra da DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDD'den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin programı sonlandırdığı bilgisi paylaşıldı.

KESK GENEL SEKRETERİ SEVGİ YILMAZ: ÇEKİLDİ DEMEK DOĞRU OLMAZ

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz da "'Çekildi' demek doğru değil bu açıklama bize haksızlık olur. Barikatı aşmak konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. Taksim Meydanı'na yürüyemiyoruz. Burada bir şiddet uygulanıyor, polis gaz ile saldırıyor. Biz kaygı duyuyoruz, istemediğimiz olayların önünü açmasınlar" ifadelerini kullandı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler
Kaynak: ANKA

Arzu Çerkezoğlu, Türkiye, 1 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Bundan sonra attıkları her adımda bu iradeyi görecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement