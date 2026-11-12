DİSK Başkanı Çerkezoğlu asgari ücretin 10 ayda 7 bin 726 lira kaybettiğini söyledi

(MERSİN) - DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin alım gücünün 10 ayda 7 bin 726 lira düştüğünü belirterek, "Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı giderilmeli. Türkiye'nin temel meselesi bölüşüm meselesi. Türkiye yoksul olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için, toplam değeri adaletli bölüşmediği için hepimiz yoksullaşıyoruz" dedi.

Çerkezoğlu, 1 Ekim'den beri tutuklu olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile yaklaşık 8 aydır tutuklu olan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ailelerini ziyaret için geldiği Mersin'de, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Türkiye'de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücret ya da ona yakın bir ücretle hayatını sürdürdüğünü belirten Çerkezoğlu, "O nedenle asgari ücret Türkiye'de çok önemli bir gündem. Türkiye'yi bu durumdan kurtarmak gereklidir. Yani Türkiye'yi asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarmak lazım. Bunun yolu da sendikalaşmadır, toplu sözleşmedir, sendikal hakların kullanılmasıdır" dedi.

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR ASGARİ ÜCRETLE YILA BAŞLADIK"

Asgari ücretin geçen yıl daha belirlendiğinde açlık sınırının altında olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Açlık sınırının altında bir asgari ücretle yıla başladık, yıl içerisinde de resmi enflasyon karşısında bile çok ciddi şekilde değer kaybeden, alım gücü düşen bir asgari ücret var. DİSK-AR araştırmasına göre 10 ayda asgari ücretin kaybı 7 bin 726 liraya ulaştı. Aslında biz 28 bin liralık asgari ücretten söz ederken 21 bin liraya düşmüş asgari ücreti konuşuyoruz. Dolayısıyla asgari ücret belirlenirken bütün bu süreçler dikkate alınmadır. Asgari ücretin enflasyon karşısında, ama sadece TÜİK'in resmi enflasyonu değil, gerçek enflasyon karşısında kaybı giderilmelidir. Aynı zamanda büyümeden, milli gelir artışından payını almalıdır.

Açlık sınırı dediğimiz, 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak harcaması 40 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 130 bin lira. Asgari ücret ise 28 bin lira. Dolayısıyla biz diyoruz ki asgari ücret belirlenirken aslında yoksulluk sınırı altında ücret olmamalıdır. Ama en azından bir evde 2 kişi çalışırken o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girmesi sağlanmalıdır. 2027 yılı asgari ücretin belirlenmesi sürecinde biz DİSK olarak masada olmamamıza rağmen sınıf kardeşlerimizle birlikte insanca yaşanabilecek bir asgari ücret mücadelemizi sürdüreceğiz."

"ADALETİN TERAZİSİ BOZULDUĞU İÇİN HEPİMİZ YOKSULLAŞIYORUZ"

Türkiye'nin bugün temel meslesinin geçim derdi olduğuna değinen Çerkezoğlu, "Türkiye'de milyonlar; işçiler, emekçiler, emekliler geçim derdiyle karşı karşıya. Çünkü Türkiye'nin temel meselesi bölüşüm meselesi. Türkiye yoksul olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için, toplam değeri adaletli bölüşmediği için hepimiz yoksullaşıyoruz" dedi.

Çerkezoğlu, 2027 Bütçe Teklifi'nin görüşmelerine ilişkin, "Halk için bütçe, emekçiye bütçe talebi son derece önemli. 2027 bütçesine baktığımızda Türkiye'deki bölüşüm adaletsizliğinin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. AKP iktidarının tercihlerini görüyoruz. Bütçede en büyük pay yine faiz ödemelerine ayrılmış durumda. Bütçede sermayenin talepleri var ama bütçede işçiler yok, emekçiler yok, emekliler yok, kadınlar yok, çocuklar yok. Bütçenin en büyük payı sermayeye ayrılmış durumda. 12 Aralık emekçiler için bütçe, kadınlar, çocuklar için bütçe ve adaletli bölüşüm taleplerimizi haykırdığımız bir gün olacak" ifadelerini kullandı.