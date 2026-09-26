DİSK Başkanı Çerkezoğlu, emekli polisin ölümü sonrası hükümete seslendi

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, emekli polisin ölümü sonrası hükümete seslendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli polis memuru için sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. Çerkezoğlu, emeklilere insanca ve onurlu bir yaşam sağlamanın yönetenlerin görevi olduğunu, bu görevin ertelenemeyeceğini vurguladı.
(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Ülkeyi yönetenlere çağrımızdır: Emekliler için insanca bir yaşam sağlamak lütuf değil, görevinizdir ve bu görevin yerine getirilmesi daha fazla bekleyemez, ertelenemez" dedi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamına son vermesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Anayasa Mahkemesi önünden yüreklerimize tarifsiz bir acı yayıldı. Ali Şekeroğlu'nu kaybettik. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Bir ömür çalışmış insanlarımızın, insanca ve onurlu bir yaşama dair umutlarını kaybetmemesi hepimizin mücadele görevidir. Emeklileri yoksulluğa mahküm eden siyasi tercihlere karşı, bu adaletsiz düzene karşı insanca bir yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Ülkeyi yönetenlere çağrımızdır: Emekliler için insanca bir yaşam sağlamak lütuf değil görevinizdir ve bu görevin yerine getirilmesi daha fazla bekleyemez, ertelenemez."
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