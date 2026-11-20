(KIRŞEHİR) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Geçinemiyoruz, her gün yoksullaşıyoruz ama ülkemiz yoksul olduğu için değil, adalet olmadığı için, adaletli bölüşmediğimiz için yoksullaşıyoruz. Oysa ürettiğimiz toplam değeri, bu ülkenin bütün birikimlerini adaletli bir biçimde bölüşsek hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 86 milyon insanını, işçisini, emekçisini, emeklisini, kadınlarını, gençlerini, çocuklarını insanca yaşatmaya yeter de artar bile" dedi.

DİSK'in "Gelirde Vergide Adalet, Ülkede Adalet" talepleriyle düzenlediği buluşmaların 15'incisi Ahi Evran Külliye Alanı'nda gerçekleştirildi.

"Hayat pahalı emek ucuz, insanca yaşamak istiyoruz" yazılı pankartın ardında toplanan sendikalılar, "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları attı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kayıtlı çalışan işçilerin yılın 10 ayında enflasyon, vergi ve kesintiler nedeniyle toplam 2 trilyon 696 milyar lira kayba uğradığını öne sürdü. Çerkezoğlu, asgari ücretin de aynı dönemde 727 bin 726 lira değer kaybettiğini belirterek, çalışanların alım gücünün önemli ölçüde gerilediğini ifade etti.

"Emeklilerin durumu daha da vahim" diyen Çerkezoğlu, "Milyonlarca emekli uydurulan ucube sistem, hazineden tamamlama nedeniyle 23 bin 500 lira emekli aylığına mahkum edildi o nedenle adalet istiyoruz" diye konuştu.

Çerkezoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin de "Bugün Türkiye'de 13 milyon işsiz var. Kadınlar ve gençler özellikle işsizlikle karşı karşıya. Yaşadığımız bu kara tablonun nedenini çok doğru bir şekilde tespit etmek zorundayız. Evet, biz geçinemiyoruz, biz her gün yoksullaşıyoruz ama ülkemiz yoksul olduğu için değil, adalet olmadığı için, adaletli bölüşmediğimiz için yoksullaşıyoruz. Biz her gün fakirleşiyoruz, ülkemiz fakir olduğu için değil, bu ülkede adaletin terazisi bozulduğu için biz fakirleşiyoruz. Oysa ürettiğimiz toplam değeri, bu ülkenin bütün birikimlerini adaletli bir biçimde bölüşsek hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 86 milyon insanını, işçisini, emekçisini, emeklisini, kadınlarını, gençlerini, çocuklarını insanca yaşatmaya yeter de artar bile" dedi.

"EMEKLİLİKTE ADALET VE İNSANCA YAŞAM BİR ONUR MÜCADELESİDİR"

Çerkezoğlu, "Fon krizi"ne ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'deki ekonomik sistemin yoksuldan alıp zengine, işçiden alıp işverene kaynak aktardığını savundu. Bir asgari ücretlinin 6 bin yılda kazanabileceği gelirin, bazı kişiler tarafından dört ayda fon aracılığıyla elde edilebildiğini belirten Çerkezoğlu, adalet çağrısında bulundu.

Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin güncellenmesini ve çalışanların insanca yaşayabileceği seviyeye çıkarılmasını isteyen Çerkezoğlu, bir hanede iki kişinin çalışması halinde elde edilen toplam gelirin yoksulluk sınırına ulaşması gerektiğini ifade etti.

Vergi sisteminde de adalet sağlanması gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, çalışanların ücretlerinden yüksek oranda vergi kesintisi yapıldığını, buna karşılık sermaye ve servet gelirlerinin yeterince vergilendirilmediğini öne sürdü. Verginin az kazanandan az, çok kazanandan çok alınması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, dolaylı vergilerin de çalışanların üzerindeki yükü artırdığını söyledi. Çerkezoğlu, vergide adalet sağlanmadan gelir dağılımında adaletin mümkün olmayacağını kaydetti.

Emeklilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin de konuşan Çerkezoğlu, "Milyonlarca emekli 23 bin 500 liraya mahküm edildi. Eğer bu ülkede emekliler bu ücretlere mahküm edilmişse, bayramda torunlarına harçlık veremez hale gelmişse ve 70-80 yaşlarında inşaatlarda çalışırken hayatını kaybediyorsa emeklilikte adalet ve insanca yaşam bir onur mücadelesidir" dedi.

"ADALETİN TERAZİSİ BOZULDUĞU İÇİN GEÇİNEMİYORUZ"

Çerkezoğlu, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması ve belediyelere kayyum atanmasına karşı olduklarını belirterek, gazetecilerin tutuklanması ve muhalif televizyon kanallarının kapatılmasına da tepki gösterdi. Basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının demokrasinin temel unsurları olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik talepleri doğrultusunda mücadele ettiklerini kaydetti.

"Yaşadığımız bu kara tablonun nedeni, sık sık değiştirilen maliye bakanlarının ya da bürokratların beceriksizliği değil. Ülkeyi 25 yıldır yöneten siyasi iktidarın ekonomik ve siyasi tercihlerinin sonucunu yaşıyoruz" diyen Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu kara tablonun tam tersi mümkündür. Bugün yoksulluğu, fakirliği ve işsizliği yaşıyorsak bunun nedeni, ülkeyi yöneten iktidarın politikalarıdır. Biz yoksullaşıyoruz, geçinemiyoruz ama bunun nedeni kaynak yetersizliği değil. Bu ülke fakir ya da yoksul olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için geçinemiyoruz. Adaletin terazisi öyle bir şey ki hayatın her alanında bozulursa o ülkenin geleceği olmaz. Bugün Türkiye'de adaletin terazisi bozulduğu için bütün bunları yaşıyoruz. O terazinin bir kefesinde karnı doymayanlar, yani biz varız. Diğer kefesinde ise gözü doymayanlar var."

Çerkezoğlu, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla tüm emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla 12 Aralık'ta Ankara'da bir araya geleceklerini duyurdu.