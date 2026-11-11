DİSK Başkanı, HABAŞ ölümlerine \'cinayet\' dedi, bu yıl ilk 10 ayda 1930 işçi öldü

(MANİSA)- DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gelirde, Vergide Adalet, Ülkede Adalet" emekçi buluşmaları kapsamında Manisa'da yaptığı açıklamada, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin "Gerekli önlemler alınmadığı için göz göre göre gelen bu süreçler, bu işçi ölümleri kaza değil cinayettir. Çalışırken ölmek kaderimiz değildir. Çalışırken ölmek fıtrat değildir" dedi.

DİSK'in "Gelirde Vergide Adalet, Ülkede Adalet" talepleriyle düzenlediği buluşmaların Manisa ayağında işçiler Hisarönü Camisi önünde bir araya geldi ve "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları eşliğinde 8 Eylül Kent Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşün ardından meydanda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hem iş cinayetlerine hem de çalışanların yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti.

"İLK 10 AYDA 1930 İŞÇİYİ KAYBETTİK"

Konuşmasına İzmir Aliağa'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçileri anarak başlayan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Acımız, öfkemiz büyük. Acımızı da öfkemizi de ifade edecek sözcük bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü tümüyle önlenebilir olan, önlenmediği için, gerekli önlemler alınmadığı için göz göre göre gelen bu süreçler, bu işçi ölümleri kaza değil cinayettir. Çalışırken ölmek kaderimiz değildir. Çalışırken ölmek fıtrat değildir. ve iş cinayetlerinin son bulduğu bir ülke için mücadele edeceğimizi bugün burada bir kez daha sözünü veriyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Sadece geçtiğimiz ay, ekim ayında İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre 193 işçi arkadaşımızı çalışırken kaybettik. Bu yılın başından itibaren ilk 10 ayda 1930 işçi kardeşimizi kaybettik. Her gün 5-6 işçi arkadaşımızı iş cinayetlerine kurban veriyoruz. Biliyoruz ki bu bir kader değil. Her şeyi ama her şeyi piyasanın konusu haline getiren, madendeki en dipte çalıştırılan işçinin yaşamıyla orada bir birim gaz masası arasındaki veya bir inşaatın 18. katında çalışan işçinin yaşamıyla bir asansör vidası arasında hiçbir fark görmeyen sermaye zihniyetinin sonucudur bu ölümler. O nedenle biz DİSK olarak diyoruz ki; tek bir işçi kardeşimizin çalışırken hayatını kaybetmeyeceği, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin yeterince alınacağı, yeterince denetlenen, yaptırımların uygulandığı bir çalışma hayatı için mücadele veriyoruz.

HABAŞ'ta ne oldu? Gerçek sorumluların yakasına yapışmak yerine hemen yayın yasakları getirildi. Bizler bu süreçte DİSK olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki bu kara tablonun ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin bir kez daha altını çiziyoruz. Birincisi, bütün bu ölümlere davetiye çıkaran bu sermaye zihniyetinin, taşeron çalıştırmanın ve güvencesiz çalıştırmanın son bulması gereklidir. İkincisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını da piyasaya atan, iş güvenliği uzmanından iş yeri ekibine kadar patronların emrine veren ve bu alanda hiçbir denetimin ve yaptırımın olmadığı bu düzen son bulmalı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanı, başta sendikalar, üniversiteler ve ilgili meslek örgütleri olmak üzere özel bir yapıyla kurgulanmalı ve denetlenmelidir. Üçüncüsü de hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin çoğunluğu sendikasız iş yerlerinde çalışmaktadır. İç denetim dediğimiz sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır. O nedenle bizler işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki bu kara tabloyu ortadan kaldırmak için bu adalet mücadelesini büyütüyoruz. Gelirde, vergide, ülkede adalet ve demokrasi mücadelesi veriyoruz"

"YOKSULLUĞUN NEDENİ KAYNAK EKSİKLİĞİ DEĞİL, ADALETSİZ BÖLÜŞÜM"

Gelir ve vergi adaletsizliğine değinen Çerkezoğlu,şunları kaydetti:

"Geçinemiyoruz' dedikçe her gün yoksullaşıyoruz işçiler, emekçiler, emekliler olarak. Ama bu tablonun nedenini hep birlikte net bir biçimde görmek zorundayız. Yaşadığımız bu olumsuzlukları birbirimize anlatmaya gerek yok, her gün hepimiz zaten yaşıyoruz. Ama bu kara tablonun nedenini hep beraber bir kez daha ifade edelim. Evet, biz yoksullaşıyoruz. Ama bu ülke yoksul olduğu için değil; adaletli bölüşmediğimiz için, gelirde ve vergide adalet olmadığı için yoksullaşıyoruz. Evet, biz geçinemiyoruz, fakirleşiyoruz; ama bu ülke fakir olduğu için değil, adaletin terazisi bozulduğu için geçinemiyoruz. Yani yaşadığımız bu kara tablo, ülkeyi yöneten iktidarın, 25 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın ekonomik ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Öyle bir düzen kurdular ki, bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. O nedenle bu mücadeledeki hedefimiz bu politikaları, bu tercihleri, bu düzeni değiştirmektir. O yüzden 'gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet' diyoruz. Bu ülkenin kaynakları var, bu ülkede zenginlik var. Ama bölüşüm adaletli değil. O yüzden bu adalet mücadelemiz". taleplerimiz çok açık ve net, Biz gelirde adalet istiyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin insanca yaşanacak düzeye yükseltilmesini istiyoruz. İkincisi, vergide adalet istiyoruz. Anayasamızda yazdığı gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Bu ülkeyi patronlardan daha çok vergi veren işçilerin ülkesi haline getirdiler. Bizler ücretimizi daha almadan peşin peşin vergimizi veriyoruz. Bu da yetmiyor; iğneden ipliğe, 1 kilo domates, patates aldığımızda dolaylı vergilerle bir daha vergi veriyoruz. O nedenle adaletli bir vergi sistemi istiyoruz; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, dolaylı vergilerin düşürüldüğü bir sistem istiyoruz. ve üçüncüsü, biz ülkede adalet ve insanca yaşam istiyoruz"

"BU MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE BÜYÜTÜYORUZ"

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülkede milyonlarca emekli, ucu ucuna bir sistem olan, hazineden tamamlama yoluyla 20 bin lira emekli aylığına mahküm edilmişse, bu ülkede her üç emekliden ikisi ya çalışıyor ya da iş arıyorsa, bu ülkede yetmişli, seksenli yaşlarını süren insanlar inşaat tüplerinde çalışıp hayatını kaybediyorsa emeklilikte adalet ve insanca yaşam mücadelesi bir onur mücadelesidir. Bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz. Biz ancak yaşamak istiyoruz! Adaletsizliklerin son bulmasını, kademeli emeklilik, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının bütün taleplerinin karşılanmasını ve son nefesimize kadar insanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik aylığını istiyoruz. Biz demokrasi istiyoruz Bu ülkede vergiyle, adaletsiz vergi sistemiyle, düşük ücretlerle, her gün alım gücümüzü düşüren yüksek enflasyonla, büyümeden ve milli gelir artışından payımızı alamadığımız ücret politikalarıyla işte bu adaletin terazisi her gün daha fazla bozuluyor. O nedenle adalet diyoruz, demokrasi diyoruz. Seçme ve seçilme hakkımız başta olmak üzere basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğüne, sendikal haklarımıza sahip çıkıyoruz. Adalet, demokrasi, barış ve kardeşlik mücadelesi veriyoruz.Kent kent, meydan meydan yürüttüğümüz bu emekçi buluşmalarını önümüzdeki ay hep birlikte daha büyük bir sese taşıyoruz. 12 Aralık'ta Ankara'dayız! 12 Aralık'ta gelirde, vergide, ülkede adalet için; halk için bütçe ve adaletli bölüşüm için, demokratik bir ülke için hep birlikte yan yana, omuz omuza Ankara'da olacağız"