DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Akdeniz Üniversitesi\'nde sendika yetkisinin başka bir sendikaya verilmesine tepki gösterdi

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(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş Sendikası'nın yüzde 1 barajının altında kalmasına yönelik dava süreci devam ederken Akdeniz Üniversitesi'nde sözleşme yetkisinin başka bir sendikaya verilmesine tepki gösterdi. Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde yaptığı açıklamada, "Bakanlık yetkilileri bize istatistik davası tamamlanana kadar bu hastanedeki yetkiyi bekleteceklerini söylediler. Bu süreç devam etmesine rağmen hem mahkemeye gerekli belgeleri vermiyorlar hem de bizden çok daha az üyesi olan bir başka sendikaya toplu iş sözleşmesi yetkisini veriyorlar. Suç üstüne suç işliyorlar" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendika üyeleriyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önünde Dev Sağlık-İş Sendikası'nın toplu sözleşme yapma yetkisi için gereken yüzde 1 barajının altında kalmasına yönelik itiraz süreci devam ederken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yetkinin başka bir sendikaya verilmesine tepki gösterdi. Dev Sağlık-İş Sendikası'nın üye sayısının hatalı hesaplandığını belirten Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"24 Temmuz akşamı Resmi Gazete'de sendikaların üye sayıları, örgütlenme durumları ve toplu sözleşme yapma hakkına sahip o konulan barajın üzerine çıkabilmiş sendikalar açıklandı. Dev Sağlık-İş, 0.99 ile barajın altında bırakıldı. Hem sendikamızın üye sayısı düşürülerek 7 bin 400 gibi düz bir rakama yuvarlanarak sendikamızın üye sayısı düşürülmüş. Hatta yaptığımız kontrollerde sendikanın ve konfederasyonun genel başkanı olarak benim üyeliğim bile sistemden silinmiş. Bu da yetmemiş iş kolunda çalışan sayısı yüksek gösterilmiş. Özellikle hastanelerde memur sayılan 4B'li çalışanlar ve Aile Bakanlığı'ndaki ek ders karşılığı çalışanlar her istatistikte toplam sayıdan çıkartılarak yayınlanırken bu kez sayıya dahil edilerek iş kolundaki işçi sayısı yüksek gösterilmiş. Böylelikle sendikamız barajın altında bırakılmış. 30 gün önce sabah erken saatte buraya geldik. Bakanlıkta bir dizi görüşmeler yaptık. Elimizdeki somut resmi verileri tek tek dosya numaralarıyla ilettik. Gerçek sayıya ulaşmak mümkünken ısrarla bu yapılmadı. Sendikamızın 7 bin 400 olarak açıklanan üye listesi ise ısrarla ve ısrarla bize gösterilmedi. Elimizdeki listeyle karşılaştırıp kontrolleri ve doğru bilgileri ortaya koymamız engellendi."

Çerkezoğlu, istatistiklerin kontrol edilmesi için mahkemeye başvurduklarını ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin gerekli belgeleri mahkemeye iletmediğini söyledi.

Çerkezoğlu, "Aile Bakanlığı'na bu yazı yazıldı ivedilikle ama Sağlık Bakanlığı'na ve üniversitelere yazılan yazıda somut bir talep yok. Bakanlıktaki yetkililer bir hata olduğunu kabul ettiler ama 'bu hatanın düzeltilmesi için mahkeme kararı lazım, dava açın' dediler. 2 Ağustos günü davayı açtık. Pazartesi günü sabah sayın hakim hemen müzakereleri yazmış ve Bakanlığa demiş ki 'sendikanın açtığı dava doğrultusunda bu sendikanın üye sayısını, üye listesini ve sağlık ve sosyal hizmet işi koluna ait bütün işlem noktasındaki bütün bilgileri bize bildirin.' Ardından Bakanlık tarafından bir yazı yazılıyor üç satırlık ve diyor ki, 'müzekkereniz incelendi ve tarafınıza gönderildi.' Ne göndermişler biliyor musunuz? Resmi Gazete'deki istatistiği göndermişler dalga geçer gibi. Çalışma Bakanlığı mahkemenin istediği bilgileri, belgeleri, listeleri vermekle yükümlüdür. Resmi kurumlardan, hele hele mahkemelerden bilgi saklamak suçtur" ifadelerinde bulundu.

Mahkeme sürecinin devam etmesine rağmen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde toplu sözleşme yapma yetkisinin başka bir sendikaya verildiğini belirten Çerkezoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bir de bunun üzerine yaşadık. Biz bu süreçte çoğunlukta olduğumuz üniversite hastanelerinde binlerce sağlık işçisi için toplu sözleşme masasına oturacaktık. 5 Ağustos günü ilk yetki başvurusu tarihi geldiğinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi için geldik, burada yetki başvurumuzu yaptık. Bakanlık yetkilileri bize istatistik davası tamamlana kadar bu hastanedeki yetkiyi bekleteceklerini söylediler. Bu süreç devam etmesine rağmen hem mahkemeye gerekli belgeleri vermiyorlar hem de bizden çok daha az üyesi olan bir başka sendikaya toplu iş sözleşmesi yetkisini veriyorlar. Suç üstüne suç işliyorlar. Yaptıkları haksızlıklara bir yenisini eklediler. Bunu asla kabul etmiyoruz. Biz sonuna kadar yaşanan bu haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadelemize devam edeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi işçileri, sendikal tercihlerini Dev Sağlık-İş'ten yana kullandılar. Bu hastanede bin 536 işçi arkadaşımız çalışıyor. 832 arkadaşımız sendikamızın üyesi. Ancak 704 üyesi olan Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası'na toplu sözleşme yetkisi verilmiş durumda."

Çerkezoğlu ve sendika üyeleri, açıklamanın ardından Bakanlık önünde oturma eylemi başlattı.