Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kudüs için Soykırım Çağrısı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kudüs için Soykırım Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'tan Kudüs için Soykırım Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs'teki soykırımın durdurulması için Müslümanları ve vicdanlı insanları bir araya gelmeye çağırdı. Erbaş, geçmişteki Haçlı zulmüne dikkat çekerek, yeni bir zulmün yaşandığını belirtti.

16.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:23
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Kudüs'teki katliamlarını durdurması için çağrı yaparak, "Bugün Kudüs'te yeniden Haçlıların torunları olan Siyonist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler iş birliğiyle soykırım yapılıyor. Ey Müslümanlar, ey dünyanın vicdanlı insanları, bir araya gelin. Elimizden ne geliyorsa onu yapalım ve bu zulmü durduralım. Yoksa bu zulüm, hepimizi boğar. Mazlumların ahı hepimizi bulur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas İl Müftülüğü tarafından, 124 kız ve 66 erkek olmak üzere 190 hafız için düzenlenen icazet törenine katılmak üzere Sivas'a geldi. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Erbaş'ın yanı sıra Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun ile il protokolü ve öğrencilerin aileleri katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, merasimlerin en hayırlısını düzenlediklerini belirterek, "Çünkü Kur'an'ı bütün insanlığa tebliğ eden Rabb'imizden aldığı Kur'an'ı insanlığa öğreten Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz buyuruyor ki, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" dedi.

Erbaş, geçmişte Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusunun Kudüs'te 88 yıl süren Haçlıların zulmüne son verdiğini hatırlatarak, "Bugün Kudüs'te yeniden Haçlıların torunları olan Siyonist Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler iş birliğiyle soykırım yapılıyor. Kan akıyor. Katliam yapılıyor. Ey Müslümanlar neredesiniz? Bu soykırıma Selahaddin Eyyubi ve onun ordusundaki Müslümanlar gibi ne zaman son vereceksiniz? 88 seneyi beklememiz mi gerekiyor? 76 yıl oldu. 1948'den bu yana 76 yıldır orada zulüm devam ediyor. Dua edelim. İnşallah bu zulmün bitmesi için ve oradaki Siyonistlerin zalimlerin artık zulmünün son bulması ve dualarımızın kabul olması için 88 sene beklemeyelim. En kısa zamanda hem Müslümanların birlik beraberliğiyle, hem de dünyanın vicdanlı insanlarının artık bu zulmü görmesiyle, 88 sene sürmesin. Peygamber Efendimizin şu hadisişerifini aklımızdan çıkarmayalım. Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. İki milyar Müslüman elleriyle ne yapıyor bugün? Orada gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde 20 bini aşkın, 30 bine yakın bebekler ölürken, biz ellerimizde ne yapıyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Sadece dua etmekle, 'Yüreğimiz yanıyor' demekle bu zulüm ortadan kalkmaz. Ey Müslümanlar, ey dünyanın vicdanlı insanları, bir araya gelin. Toplanın. Kur'an aşkına. Efendimizin bu hadisişerifinin doğrultusunda elimizden ne geliyorsa onu yapalım ve bu zulmü durduralım. Yoksa bu zulüm hepimizi boğar. Mazlumların ahı hepimizi bulur. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Elinizden bir şey gelmezse, dilinizle o kötülüğü ortadan kaldırın. Dilinizle de eğer kaldıramazsanız, kalbinizle buyuruyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Elinizle, dilinizle ve kalbimizle, herkes gücü yettiği nispette bu zulmü ortadan kaldırmak için gereğini yapması lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindekiler, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kudüs için Soykırım Çağrısı - Son Dakika

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