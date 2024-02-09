Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesindeki çalışmalara 15 bin hoca katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesindeki çalışmalara 15 bin hoca katıldı

Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesindeki çalışmalara 15 bin hoca katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Erbaş, 15 bin kadar hocanın manevi destek programlarında görev aldığını ve çadırlar kurulduktan sonra da hala çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, deprem bölgesindeki hocaların sadece cenaze namazı kıldırmakla kalmadığını, aynı zamanda manevi rehberlik işlerini de üstlendiklerini ifade etti.

09.02.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin, "15 bin kadar hocamız manevi destek programlarında görev aldı ve daha sonra çadırlar kuruldu. Çadırlarda, çadır mescitlerde, çadırlarda açılan 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarından Diyanet kurslarına varıncaya kadar hocalarımızın unutulmaz emekleri oldu, hala da devam ediyor." dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi ve İl Müftülüğü tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Depremin Yıl Dönümünde Din Hizmetleri: Teorik ve Pratik" çalıştayı başladı.

Programın açılışına çevrim içi katılan Erbaş, 6 Şubat depremlerini "asrın felaketi" olarak nitelediklerini ve daha önce 9 saat arayla bu şiddetlerde iki depremin gerçekleştiğine dair bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Erbaş, depremlerin 11 şehri etkilediğini ve bunun yüzölçümü itibarıyla da dünyadaki bazı devletlerin yüzölçümünden daha büyük olduğunu kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığının depremin ilk anında bölgede çalışmalara başladığını belirten Erbaş, "Sakarya'da 1999 depremini yaşamış, tecrübe sahibi birisi olarak da deprem yaşamış illerimize o illerin yakınlarındaki müftülerimizi hemen görevlendirdik." diye konuştu.

Erbaş, vefat edenlere Allah'tan rahmet, tedavileri devam edenlere de şifa dileyerek, "Türkiye Diyanet Vakfımızın ikinci günde Kahramanmaraş merkezde, Hatay'da ve çeşitli yerlerde mobil mutfaklarını kurmuş olması ve günde 8-10 bin kişiye sıcak yemek ikram ediyor olması vakıfların zor zamanlarda ne kadar önemli roller üstlenmiş olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

İlk haftada 4 bin 500 kadar hocayla deprem bölgesinde cenaze tekfin işlerini yürütmeye çalıştıklarını, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarında 300 kadar personelin 5 kentte, daha önce kurulan arama kurtarma ekipleriyle faaliyette bulunduğunu dile getiren Erbaş, bütün personele teşekkür etti.

Erbaş, deprem bölgesinde hocaların görevlerinin sadece cenaze namazı kıldırmak olmadığını, aynı zamanda manevi rehberlik işlerini de üstlendiklerini aktararak şunları kaydetti:

"15 bin kadar hocamızı biner biner manevi ilk yardım eğitimlerine tabi tuttuk. 1000 arkadaşımızı deprem bölgesine gönderdik, onlar orada görev yaparken diğer 1000 arkadaşımızın eğitimini verdik. Yani 15 bin kadar hocamız manevi destek programlarında görev aldı ve daha sonra çadırlar kuruldu. Çadırlarda, çadır mescitlerde, çadırlarda açılan 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarından Diyanet kurslarına varıncaya kadar hocalarımızın unutulmaz emekleri oldu, hala da devam ediyor."

Çalıştayın açılışında Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah İnce de konuşma yaptı.

İki gün sürecek çalıştayda, "Doğal Afetlerde Toplum ve Din", "Doğal Afetlerde Din Temelli Müdahale", "Afet ve Acil Durumda Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu", "Deprem Sonrası Din Hizmetleri" ve "Deprem Sonrası Manevi Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri" oturumları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş, Deprem, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesindeki çalışmalara 15 bin hoca katıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:00:22. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesindeki çalışmalara 15 bin hoca katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement