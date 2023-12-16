 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Biz bu davayı toplumlara ulaştıracağız' - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Biz bu davayı toplumlara ulaştıracağız'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği'nin toplantısında yaptığı konuşmada, Peygamber varisleri olarak görevlerini sürdüreceklerini ve bu davayı toplumlara, insanlara ulaştıracaklarını belirtti. Ayrıca, İslam'da savaşta kadınlara, çocuklara, mabetlere, din adamlarına dokunmanın yasak olduğunu vurguladı ve Filistin meselesi üzerine de açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: \'Biz bu davayı toplumlara ulaştıracağız\'
16.12.2023 - 23:12,
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Biz bu davayı toplumlara ulaştıracağız"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Peygamber varisleri olarak Peygamber Efendimizin bıraktığı yerden biz devam ettireceğiz. Biz bu davayı toplumlara, insanlara ulaştıracağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 'UMAD Yüksek İstişare Kurulu' toplantısına katıldı.

Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, peygamberlerin vahiyle toplumlarına ulaştırdığı mesajlar bütününe din dendiğini belirterek, "O yüzden dinsiz toplum olmaz, mutlaka Peygamberler dini toplumuna tebliğ eder ve bu dinin adı da İslam'dır. Yani Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa Efendimize kadar gelen bütün Peygamberlerin getirdiği dinin adı İslam'dır" diye konuştu.

Bütün Peygamberlerin getirdiği mesajların özü ve özetinin Kur'an-ı Kerim olduğunu ve Kur'an'ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Hazreti Muhammed'e indirildiğini belirten Erbaş, Hz. Muhammed Mustafa'nın 23 senelik Peygamberlik döneminde bu görevini en güzel bir şekilde yerine getirdiğini belirtti.

"Biz bu davayı toplumlara, insanlara ulaştıracağız"

Erbaş, 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir ümmet bulunsun' ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Şu anda bu ümmet biziz, Peygamber varisleri biziz. Peygamber varisleri olarak Peygamber Efendimizin bıraktığı yerden biz devam ettireceğiz. Biz bu davayı toplumlara, insanlara ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"İslam'da savaşta kadınlara, çocuklara, mabetlere, din adamlarına dokunmak yasaktır, haramdır"

Filistin meselesinin yeni bir gündem olmadığını, aslında bin 500 senelik bir gündem olduğuna işaret eden Erbaş, tarih boyunca Yahudilerin haçlılar tarafından katledildiğini, onlara Müslümanların sahip çıktığını belirterek, "İslam'da insan eşref-i mahlukattır, inancı, ırkı, mezhebi ne olursa olsun insanlara zarar vermek yasaktır. Savaşta bile kadınlara, çocuklara, mabetlere, din adamlarına dokunmak yasaktır, haramdır. Müslümanlar bu ilkeye dikkat ederek asırlar boyunca yaşamışlar" ifadelerine yer verdi.

"Dedelerinizi öldürenlerin intikamını neden Müslümanlardan alıyorsunuz"

Yahudilere de seslenen Erbaş, "Sizler Romalılardan, haçlılardan katliam görmüşsünüz, daha dün diyebileceğimiz bir tarihte 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da gaz odalarında 90 bin dedenizi, babanızı öldürmüşler, katletmişler. Neden onların intikamını bugün Müslümanlardan alıyorsunuz? Holokost'a uğramışsınız, siz bugün nasıl soykırım yapıyorsunuz" şeklinde konuştu.

Erbaş, Filistin'deki gelişmeler üzerine 7 Ekim'den bu yana yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi aktararak, "Peygamber Efendimizin elinizle, dilinizle, kalbinizle yapmanız gerekenleri yapmanız lazım hadis-i şerifine uyarak, elimizle yapmamız gerekeni elimizle, dilimizle yapılması gerekeni diliyle ama bunları yapamayanlar da en azından kalbiyle duruşunu Filistin'den yana, Gazze'den yana göstererek, Peygamber Efendimizin varisliği görevimizi en güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazım" açıklamalarında bulundu.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da hazır bulundu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Biz bu davayı toplumlara ulaştıracağız' - Son Dakika


21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59
İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 23:13:50. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Biz bu davayı toplumlara ulaştıracağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement