Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı düzenledi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı düzenledi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye genelinde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı" kapsamında, öğle namazı öncesi şehitler dualarla anıldı.

15.07.2024 16:50
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, Türkiye genelinde düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı" kapsamında, öğle namazı öncesi şehitler dualarla anıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılında, şehir merkezlerindeki büyük camilerde ve şehitliklerdeki camilerde öğle namazı öncesi "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı" gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Beştepe Millet Camisi'ndeki programa katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, mevlit okundu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendirdi.

Şehitler için okunan hatimlerin duasını yapan Erbaş, şehitlerin cihatlarının kabul edilmesini, gazilere ise hayırlı uzun ömürler ve şifalar nasip eylenmesini diledi.

Milletin birliğinin ve beraberliğinin daim olmasını temenni eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ya Rabbi, devletimize, milletimize göz dikmiş olan dahili ve harici hainlere fırsat verme. Onların bizler için kurmuş oldukları her türlü tuzakları, hileleri, desiseleri kendi başlarına makus eyle. Vatanımızı bölmeye çalışan bölücülere fırsat verme, onlara karşı mücadele eden peygamber ocağı şanlı ordumuzu karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle."

Dünyanın çeşitli yerlerindeki tüm mazlumlara, özellikle Gazze ve Filistin olmak üzere, zalimlere karşı mücadele edenlere muvaffakiyet dileyen Erbaş, "Ya Rabbi bütün Müslümanların, nerede zulüm varsa mazlumların yanında yer almalarını, güçlerini birleştirerek kendilerine zaferler nasip eyle." dedi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA

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