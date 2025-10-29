Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz - Son Dakika
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz

Diyanet\'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz
29.10.2025 10:33
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bize düşen vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve mukaddesatı geleceğe taşımaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanet'in yazılı açıklamasında, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıldönümüne kavuşmanın coşkusunu yaşıyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin her bir ferdinin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"TARİHTE EŞİNE AZ RASTLANIR BİR İSTİKLAL MÜCADELESİ"

Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği mücadeleye dikkat çekilen açıklamada, "Aziz milletimiz, sarsılmaz imanı, dirayeti ve ferasetiyle tarihte eşine az rastlanır bir istiklal mücadelesi vermiştir. Şanlı tarihinden aldığı ilhamla hürriyetini, vatanını ve mukaddesatını korumak için birlik-beraberlik içinde hareket ederek esaret zincirlerini kırmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Tarihe altın harflerle yazılan destansı bir mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin yüreğinde büyüttüğü vatan sevgisinin ve hürriyet arzusunun bir eseridir" denildi.

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ülkenin bekası ve milletin huzuru için dayanışma ruhuyla çalışmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bize düşen, kahraman ecdadımızın büyük fedakarlıklarla koruyup bizlere emanet ettiği vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve mukaddesatı geleceğe taşımaktır" ifadeleri kullandı.

"SAYGI VE MİNNETLE YAD EDİYORUZ"

Açıklama, "Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden aziz ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." sözleriyle son buldu.

Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz

MAKAM ODASINA FOTOĞRAF ASMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, göreve başladıktan kısa süre sonra makam odasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Şubat 1923'te Uşak'ta dualarla karşılandığı tarihi fotoğrafını asmıştı.

Kaynak: ANKA

