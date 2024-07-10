Diyarbakır Anneleri: Evlatlarımızı istiyoruz

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Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1773'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdürenlerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşma ümidiyle oturma eylemi yaptığını söyledi.

Uslu, her gün umutla oğlundan gelecek müjdeli bir haber beklediğini dile getirerek, "O zalimler çocuklarımızı alıkoydu. Ayağım tuttukça, dilim döndükçe hep buraya geleceğim. Oğlum devletimize teslim ol." dedi.

"Sağ olduğum müddetçe oğlumun peşini bırakmayacağım"

Baba Nurettin Ödümlü ise oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti.

Evladını beklediğini anlatan Ödümlü, "11 yıldır oğlumun sesini duymadım. Hep, 'Barış, demokrasi, özgürlük, eşitlik' diyorsunuz, hani benim evladım? Her zaman da buradayım, buradan gitmeyeceğim. Sağ olduğum müddetçe oğlumun peşini bırakmayacağım." ifadesini kullandı.