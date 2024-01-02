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Diyarbakır Anneleri HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak başlattıkları oturma eylemini 1584'üncü gününde sürdürüyor. Anneler, çocuklarına kavuşana kadar nöbetlerini sürdüreceklerini ve onları çok özlediklerini ifade ediyor. Aileler, çocuklarını güvenlik güçlerine teslim olmaya çağırıyor.

Diyarbakır Anneleri HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor
02.01.2024 - 14:19,
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Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1584'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Fadime Aksu, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evladına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğini, onu çok özlediğini ifade eden Aksu, "Çocuğumu onlara bırakmayacağım. Çocuğumu kandırdılar. 2024 inşallah bize hayırlı gelir, her anne ve baba çocuğuna kavuşur." dedi.

Aksu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Şadin Elhaman da oturma eylemine kararlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Çocuğumdan vazgeçmeyeceğim. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel, annen, baban, kardeşlerin seni bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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