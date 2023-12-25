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Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor

Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il binası önünde oturma eylemi yapıyor. Aileler, terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getiriyor ve şehit olan askerler için üzüntülerini ifade ediyor. Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan bir anne, Mehmetçiğin yanında olduklarını ve operasyonları desteklediklerini belirtiyor. Diğer bir anne ise evlatlarını HDP ile PKK'ya bırakmayacaklarını vurguluyor.

Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor
25.12.2023 - 17:22,
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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1576'ncı gününde sürüyor.

Ellerinde Türk bayraklarıyla evlatları için bekleyişi sürdüren aileler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için duydukları üzüntüyü dile getirdi, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer, aileler adına yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün saldırıları sonucu 12 evladı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmetçiğimizin yanındayız, yapılan operasyonları sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Oturma eylemi yapan annelerden Nazlı Sancar da şehit olan askerler için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Sancar, "Burada yıllardır evlat mücadelesi veriyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Buradan kalkmıyoruz, hakkımız olan evlatlarımızı HDP ile PKK'ya bırakmıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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