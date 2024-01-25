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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri'yi anma programı düzenledi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri'yi anma programı düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vefatının 100. yıl dönümünde Diyarbakırlı araştırmacı, yazar Ali Emiri'yi anma programı düzenledi. Programda, Ali Emiri'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verildi ve Ali Emiri Divanı eseri katılımcılara hediye edildi. Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, daire başkanları, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ali Emiri\'yi anma programı düzenledi
25.01.2024 - 14:41,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vefatının 100. yıl dönümünde Diyarbakırlı araştırmacı, yazar Ali Emiri'yi andı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Ali Emiri Bilgievi Seminer Salonunda düzenlenen programda, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, öğrencilere Ali Emiri'nin hayatını ve eserlerini anlattı.

Ali Emiri'nin, ömrünü kitaplarına vakfettiğini aktaran Arslan, şöyle dedi:

"Ali Emiri kitaplarını da milletine vakfetmiş. Doğduğu topraklarda vatansever, hamiyetperverdi. Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahipti. Yüzyıllarca da önemsenecek bir ilim, irfan adamı olacaktır."

Arslan, tez çalışmasını yürüttüğü ve çevirisini yaptığı "Ali Emiri Divanı" eserini katılımcılara hediye etti.

Program kapsamında Ali Emiri'nin el yazmalarından oluşan eserler sergilendi.

Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, daire başkanları, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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