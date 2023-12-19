 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmalarında Senai Demirci söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmalarında Senai Demirci söyleşi gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Terapistin Mevlana Olsaydı' söyleşisinde yazar Senai Demirci, Gazze'deki zulmü anlattı ve Filistinliler için dualar edildi. Programa Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve daire başkanları da katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği \'Huzur Hanem\' buluşmalarında Senai Demirci söyleşi gerçekleştirdi
19.12.2023 - 12:15,
Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Huzur Hanem" buluşmaları kapsamında yazar Senai Demirci tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından "Terapistin Mevlana Olsaydı" söyleşisi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Semazen gösterimiyle başlayan etkinlikte Demirci, Diyarbakır'da olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Demirci, programda Gazze'de yaşanılanları anlattı.

Etkinlikte, İsrail'in yaptığı zulüm kınandı ve Filistinliler için dualar edildi.

Plaket takdimi, toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve daire başkanları da katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Senai Demirci, Mevlana, Gazze, Edebiyat, Etkinlikler, Kültür, Diyarbakır, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmalarında Senai Demirci söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika


11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06
Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:55 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkanın danışmanı rüşvet parasıyla estetik yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 12:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Huzur Hanem' buluşmalarında Senai Demirci söyleşi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement