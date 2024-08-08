Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yönetimi İşletmelerin Gelirini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yönetimi İşletmelerin Gelirini Artırdı

Geniş Video İzle

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyum yönetiminden devraldığı işletmelerin gelirini yüzde 24 arttırdı. Yapılan değişiklikler sonucu işletmelerin geliri 3 buçuk ayda 809 bin 813 TL artarak 4 milyon 250 bin 45 TL'ye yükseldi.

08.08.2024 10:43  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni yönetiminin kayyımlardan devraldığı yedi işletmenin geliri yüzde 24 arttı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerin ardından kayyum yönetiminden devraldığı işletmelerin gelirini yüzde 24 arttırdı. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, Canlı Hayvan Borsası, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri (DİŞTİ), Batı İlçe Otogarı, Doğu İlçe Otogarı, Bismil İlçe Otogarı, Bismil ve Silvan Mezbahaları gelirlerinin kayyım dönemindeki 15 Nisan-31 Temmuz 2023 tarihleri ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardında göreve başlayan yeni yönetimin 15 Nisan-31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki üç buçuk ayın verilerini karşılaştırdı.

Yapılan değişiklikler sonucu Canlı Hayvan Borsasının kayyım döneminde 475 bin 193 TL olan geliri, yeni yönetim 971 bin 622 TL'ye;  Batı İlçe Otogarındaki 538 bin 976 TL geliri, 612 bin 786 TL'ye; Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmelerinin (DİŞTİ) 1 milyon 969 bin 822 TL olan otobüs gişe geliri, 2 milyon 112 bin 164 TL'ye; DİŞTİ'nin 194 bin 238 TL olan sivil araç gişe geliri, 249 bin 156 TL'ye; Bismil İlçe Otogarının 153 bin 774 TL olan geliri, 167 bin 240 TL'ye; Doğu İlçe Otogarının 74 bin 747 TL olan geliri, 81 bin 994 TL'ye, Bismil ve Silvan Mezbahalarında 33 bin 480 TL olan geliri ise, 55 bin 80 TL'ye çıkardı. Kayyım döneminde toplam 3 milyon 440 bin 232 TL olan işletmelerin geliri, 3 buçuk ayda 809 bin 813 TL artarak 4 milyon 250 bin 45 TL'ye yükseldi.

"Yönetimsel değişikliğin etkisi oldu"

Gelir artışını değerlendiren Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Mehdi Gümüş, 15 Nisan'daki atamaların ardında bazı değişiklikler yaparak çalışmalara başladıklarını belirtti.

İşletmelerdeki gelir artışında yönetimsel değişikliğin etkisi olduğunu aktaran Gümüş, 15 Nisan-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 4 milyon 250 bin lira gelir topladıklarını kaydetti. Gümüş, önceki yılın aynı aylarına göre tarife değişikliği olmamasına rağmen 800 bin lira artış olduğunu vurguladı. Gümüş, "Değişikliklerle birlikte verilerimizde artışlar meydana geldi. Artışlar arkadaşlarımız tarafından günlük olarak iletiliyor ve bu verileri anlık takip ediyoruz. Herhangi bir azalma veya artma var mı diye veri tabanı oluşturuyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yönetimi İşletmelerin Gelirini Artırdı
Kaynak: ANKA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Kayyum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yönetimi İşletmelerin Gelirini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yönetimi İşletmelerin Gelirini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement