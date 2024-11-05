Diyarbakır'da Acil Tıp Uzmanlarına Afet Eğitimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Acil Tıp Uzmanlarına Afet Eğitimi

Diyarbakır\'da Acil Tıp Uzmanlarına Afet Eğitimi

Diyarbakır'da 5 ilden acil tıp uzmanlarına afet yönetimi eğitimi verildi. Eğitim sonunda akredite uzmanlar yetiştirilecek.

05.11.2024 18:18
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Diyarbakır'da 5 ilden acil tıp uzmanlarının katılımıyla afet eğitimi düzenlendi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından İstanbul ve İzmir'den sonra 1-3 Kasım tarihlerinde Afet Okulu'nda eğitim düzenlendi.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Adıyaman ve Şanlıurfa'da görev yapan acil tıp uzmanlarının katıldığı eğitimde, katılımcılara afet yönetimi, hastane öncesi ve hastane afet planlamaları, hasta ve yaralıların müdahalesi, nakli gibi bir çok önemli konu başlığı teorik, saha ziyareti ve pratik uygulamalar anlatıldı.

Ülke genelinde 10 ilde düzenlenecek projeyle afetler yaşanan ülkede sağlık personelinin daha profesyonel eğitimler alarak afetlerde sağlık altyapısına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Afet Okulu ile tüm sağlık personelinin afetle ilgili bilgilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada şunları kaydedildi:

"Afet okulu eğitimleri sonunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından akredite edilmiş afet müdahalecileri yetiştirmiş olacağız. Eğitimlerin sonunda acil tıp uzmanlarının, Sağlık Bakanlığı ya da uluslararası kuruluşlarla eğitim almış personel ile afetlere müdahalede yer almayı planlıyoruz. Proje ülkemizde 10 kentte düzenlenecektir. Bu projenin amacı ülkemizde sağlık personelinin daha profesyonel eğitimler alarak sağlık altyapımıza katkı sağlamaktır."???????

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Acil Tıp Uzmanlarına Afet Eğitimi - Son Dakika

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