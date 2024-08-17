Diyarbakır'da AFAD ekipleri zorlu koşullarda eğitim görüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da AFAD ekipleri zorlu koşullarda eğitim görüyor

Diyarbakır\'da AFAD ekipleri zorlu koşullarda eğitim görüyor

Diyarbakır'da görevli AFAD ekipleri, her mevsim ve her koşulda müdahale ilkesiyle zorlu sıcakta eğitimlerini sürdürüyor. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı aldıkları eğitimlerde maksimum kabiliyet ve sıfır hata ilkesiyle hareket eden ekipler, olası afetlere hazır bekliyor.

17.08.2024 11:17
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Diyarbakır'da görevli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) keşif müdahale timi, "Her mevsim ve her koşulda müdahale" ilkesiyle bunaltıcı sıcakta da hareket kabiliyetini sınırlayan ekipman içerisinde eğitim görüyor.

Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerini gösterdiği Diyarbakır'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri eğitimlerini aksatmıyor.

Sorumluluk bölgesinin yanı sıra ülke genelinde deprem başta olmak üzere farklı afetlerde görev alan ekipler için hizmet içi teorik ve uygulamalı eğitimler, tüm zorlu koşullarda görev yapacakları şekilde planlanıyor.

Afet öncesi hazırlık eğitimleri için tehdit türüne ve derecesine uygun kıyafeti giyinen ve yaşam tüplerini donanan ekipler, hareket etmelerini zorlaştıran bu ekipman içerisinde kavurucu sıcaklıkta da eğitimlerini sürdürüyor.

AFAD ekiplerinin, "KBRN" olarak kodlanan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı aldığı eğitimler "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" ilkesiyle uygulanıyor.

Teknik ve teknolojik donanımlarını güçlendiren ekiplerin sıcak havada açık alanda gördüğü eğitim Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Güneş altında zorlu eğitim

Senaryo gereği bir akaryakıt istasyonunda yaşanan yangına müdahale için bunaltıcı sıcakta uygun kıyafetleri giyinip, yaşam tüplerini donanan ekipler özel araçlarla eğitimin yapılacağı alana sevk edildi.

Öncelikle dedektörle alanda tehlikeli madde taraması yapan ekip, sonrasında alandan numune aldı.

Özel temizleyici malzemeyle yıkandıktan sonra çalışma sahasını terk eden ekip, bir KBRN sızıntısına karşı "sıfır hata" parolasıyla planlanan eğitimi başarıyla tamamladı.

Olası afetlerde maksimum performans sergilemek için eğitimleri aralıksız sürdüren ekipler her an göreve hazır bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da AFAD ekipleri zorlu koşullarda eğitim görüyor - Son Dakika

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