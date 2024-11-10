Diyarbakır'da Atatürk'ün Anma Töreni Düzenlendi

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Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği'nce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yılında anma programı düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da Atatürk için saygı duruşunda bulunularak, bayraklar yarıya indi.

Anıt Park'ta düzenlenen çelenk sunma törenine, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berfin Orak Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, kamu kurum kuruluşu yöneticileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anma programı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan "Atatürk'ün Hayatı" konulu sunumuyla Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti. Öğrenciler tarafından şiirlerin okumasının ardından "Atatürk'ün Asker Kişiliği" ve "Atatürk ve 10 Kasım" konulu konuşmalar yapıldı.