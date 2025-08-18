Diyarbakır'da Balkon Çöktü: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Balkon Çöktü: 5 Yaralı

18.08.2025 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da çökme sonucu 2'si bebek 5 kişi yaralandı, komşular bebekleri enkazdan kurtardı.

1) DİYARBAKIR'DA BALKON ÇÖKTÜ: 2'Sİ BEBEK 5 YARALI (2)

KOMŞULARI 2 BEBEĞİ ENKAZDAN ÇIKARMIŞ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkonun çökmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan komşulardan Rıdvan Tek, 2 bebeği enkaz altından kurtardıklarını belirterek, "Ben balkonda oturuyordum. Gürültü sesiyle beraber hemen aşağıya koştuk. Geldik baktık enkazın hemen yanında bir genç vardı onu kurtardık. Ondan sonra 2 bebek enkazın altındaydı onları da kurtardık. Diğer kişi de sıkışmıştı çıkaramadık. 112'yi aradık onlar hemen olay yerine geldi. İtfaiye direk müdahale etti. Dediklerine göre sonradan ek balkon yapmışlar ailece balkonda oturuyorlardı. Balkon çökünce komşularımız altta kaldı. Balkon üstlerine düşmüş" dedi.

Görüntü dökümü

-------------------

Balkonu yıkılan evin komşusu Rıdvan Tek'in konuşması

Ekiplerin incelemede bulunması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

============================================

2) İNGİLTERE'DEN TATİLE GELEN AİLENİN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

İNGİLTERE'den memleketleri Aksaray'a tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İngiltere'den memleketi Aksaray'a tatile gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere (49), çocukları Sema Karagandere (14) ve Murat Karagandere (8) yaralandı, annesi Sultan Karagandere (95) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döne Karagandere de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şakir Karagandere ve ailesinin, daha önce kaza geçiren Güve köyünde oturan kayınpederine ziyarete gittikleri öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Kayapınar, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Balkon Çöktü: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 00:19:55. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Balkon Çöktü: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.