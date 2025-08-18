Diyarbakır'da Balkon Çöktü: 5 Yaralı

1) DİYARBAKIR'DA BALKON ÇÖKTÜ: 2'Sİ BEBEK 5 YARALI (2)

KOMŞULARI 2 BEBEĞİ ENKAZDAN ÇIKARMIŞ

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkonun çökmesinin ardından ilk müdahaleyi yapan komşulardan Rıdvan Tek, 2 bebeği enkaz altından kurtardıklarını belirterek, "Ben balkonda oturuyordum. Gürültü sesiyle beraber hemen aşağıya koştuk. Geldik baktık enkazın hemen yanında bir genç vardı onu kurtardık. Ondan sonra 2 bebek enkazın altındaydı onları da kurtardık. Diğer kişi de sıkışmıştı çıkaramadık. 112'yi aradık onlar hemen olay yerine geldi. İtfaiye direk müdahale etti. Dediklerine göre sonradan ek balkon yapmışlar ailece balkonda oturuyorlardı. Balkon çökünce komşularımız altta kaldı. Balkon üstlerine düşmüş" dedi.

2) İNGİLTERE'DEN TATİLE GELEN AİLENİN OTOMOBİLİ TAKLA ATTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

İNGİLTERE'den memleketleri Aksaray'a tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İngiltere'den memleketi Aksaray'a tatile gelen Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere (49), çocukları Sema Karagandere (14) ve Murat Karagandere (8) yaralandı, annesi Sultan Karagandere (95) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Döne Karagandere de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Şakir Karagandere ve ailesinin, daha önce kaza geçiren Güve köyünde oturan kayınpederine ziyarete gittikleri öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.