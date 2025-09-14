Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde önceki gün sabah saatlerinde vahşet yaşandı. Erkan Ceylan (40) evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. (39) geldi.

ÇOCUKLARININ YANINDA KATLETTİ

Y.D., çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan Ceylan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erkan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Öldürülen Erkan Ceylan

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çalışma sonucunda Y.D.'nin saklandığı yer tespit edilerek operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.