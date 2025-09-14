Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi - Son Dakika
Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi

Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
14.09.2025 13:19
Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Y.D., evinin önünde aracına binerken çocuklarının gözleri önünde Erkan Ceylan'ı bıçaklayarak katletti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin kaldığı yeri tespit edip operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan Y.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde önceki gün sabah saatlerinde vahşet yaşandı. Erkan Ceylan (40) evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. (39) geldi.

ÇOCUKLARININ YANINDA KATLETTİ

Y.D., çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erkan Ceylan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erkan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Öldürülen Erkan Ceylan

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çalışma sonucunda Y.D.'nin saklandığı yer tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi - Son Dakika
