DİYARBAKIR\'da \'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü\' düzenlendi

Güncel

DİYARBAKIR'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Büyük Aksa Tufanı Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, ellerinde Filistin ve Kelime-i Tevhid bayrakları ile dövizler taşıdı. Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, Şanlıurfa karayolu üzerindeki bir AVM'nin önünde son buldu.

'İNSANLAR ENKAZ ALTINDA DİRİ DİRİ CAN VERMEKTEDİR'

Yürüyüş sonrası açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Cemil Cahit Ünsal, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Gazze'de 15 aydır siyonist işgal rejiminin soykırımı devam etmektedir. Siyonist işgal rejiminin zulmüne insanlık alemi suskun kaldıkça zulüm kat be kat artmaktadır. 7 Ekim 2023'ten bu yana 50 bin kardeşimiz şehit olmuştur. Şehit olanların üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. Yaralı sayısı 200 bine yaklaşmaktadır. Enkaz altında on binlerce şehidin naaşına ulaşılamamaktadır. On binlerce kardeşimiz, Siyonist zindanlarında esir edilmiş, işkencenin en barbar ve vahşi yöntemlerine maruz kalmışlardır. Yaşanan bunca mezalime karşı 7 Ekim 2023'te HAMAS tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu bir milat olmuştur. Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çöktü. Uluslararası kurumlar çöktü. Daha da kötüsü, insanlık bütün değerleriyle birlikte bu katil rejim ve onu koşulsuz destekleyen emperyal güçler karşısında kör, sağır ve dilsiz kalmaktadır. Her gün çadır kentlere yağdırılan bombalardan yangınlar çıkmakta, masum insanlar canlı canlı yanarak şehit olmaktadır. Katil sürülerinin evlere yağdırdığı bombalardan evler enkaza dönüşmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı ve masum insanlar her gün katledilmektedir. Siyonistler enkaz altında kalanların çıkarılmasına engel olmaktadır. İnsanlar enkaz altında diri diri can vermektedir. Siyonistler, İslam aleminin gafletinden ve tefrikalarından istifade ederek Filistin'deki işgali her geçen gün genişletmektedir. İşgal Filistin'le de sınırlı kalmamıştır. 'Vaat edilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden Siyonist işgal rejimi, tamamen Siyonist bir fanatizm ile Filistin, Lübnan, Suriye'den sonra gözünü dikeceği yer, Türkiye'dir. İşgal rejiminin yayılmacı ve işgalci politikalarının varacağı nokta yaşadığımız bu beldeler olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye buna karşı önlem almak zorundadır. Türkiye ve bölge ülkeleri güç birliği yaparak 'Kudüs İttifakı' kurulmalıdır" dedi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN-/DİYARBAKIR