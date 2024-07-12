Diyarbakır'da CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine silahlı saldırı

Diyarbakır\'da CHP Milletvekili Türkan Elçi\'nin ailesine silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Türkan Elçi, saldırının seküler yaşam tarzına yönelik artan tehdit ve saldırılardan biri olduğunu belirtti.

12.07.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Türkan Elçi, "Diyarbakır'da son dönemlerde seküler yaşam tarzına, sosyal hayata karşı artan tehdit ve saldırılardan biri de ne yazık ki dün gece saatlerinde ailemize ait işletmeye karşı gerçekleştirildi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ailesine ait kafeteryaya dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıya ilişkin Türkan Elçi, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Olayın Diyarbakır'da son dönemlerde seküler yaşam tarzına düzenlenen bir saldırı olduğunu aktaran Elçi, 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Elçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'da son dönemlerde seküler yaşam tarzına, sosyal hayata karşı artan tehdit ve saldırılardan biri de ne yazık ki dün gece saatlerinde ailemize ait işletmeye karşı gerçekleştirildi. Saldırı öncesinde kısa etek giyen kadınların da aynı zamanda bir kültür sanat merkezi olan işletmemize gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek işletme çalışanlarımız tehdit edilmişti. Şiddetten zarar görmüş biri olarak her durum ve koşulda kimden geldiğine bakmaksızın şiddete ve her türlü haksızlığa hukuksuzluğa karşı olacağımı tekrar tekrar dile getirmekte bir beis görmüyorum. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltında olduğu bilgisi ilgili makamlarca tarafıma iletildi. Daha vahim durumlarla karşılaşmamak için yetkililerin olayı ciddiyetle takip etmelerini temenni ediyor, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşayacağımız bir ülke hayalimizin yıkılmayacağını dile getiriyorum."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Milletvekili, Türkan Elçi, Diyarbakır, İstanbul, Sur, Saldırı, Güvenlik, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine silahlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
23:37 Van Gölü’nde 4,3 büyüklüğünde deprem Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:35 Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 00:32:46. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da CHP Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement