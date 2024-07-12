Diyarbakır\'da CHP Milletvekili Türkan Elçi\'nin ailesine silahlı saldırı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Türkan Elçi, "Diyarbakır'da son dönemlerde seküler yaşam tarzına, sosyal hayata karşı artan tehdit ve saldırılardan biri de ne yazık ki dün gece saatlerinde ailemize ait işletmeye karşı gerçekleştirildi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ailesine ait kafeteryaya dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Ölen veya yaralananın olmadığı saldırıya ilişkin Türkan Elçi, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Olayın Diyarbakır'da son dönemlerde seküler yaşam tarzına düzenlenen bir saldırı olduğunu aktaran Elçi, 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Elçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'da son dönemlerde seküler yaşam tarzına, sosyal hayata karşı artan tehdit ve saldırılardan biri de ne yazık ki dün gece saatlerinde ailemize ait işletmeye karşı gerçekleştirildi. Saldırı öncesinde kısa etek giyen kadınların da aynı zamanda bir kültür sanat merkezi olan işletmemize gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirterek işletme çalışanlarımız tehdit edilmişti. Şiddetten zarar görmüş biri olarak her durum ve koşulda kimden geldiğine bakmaksızın şiddete ve her türlü haksızlığa hukuksuzluğa karşı olacağımı tekrar tekrar dile getirmekte bir beis görmüyorum. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltında olduğu bilgisi ilgili makamlarca tarafıma iletildi. Daha vahim durumlarla karşılaşmamak için yetkililerin olayı ciddiyetle takip etmelerini temenni ediyor, barış ve kardeşlik duyguları içinde yaşayacağımız bir ülke hayalimizin yıkılmayacağını dile getiriyorum."