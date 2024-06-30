Diyarbakır'da çıkan yangına TOMA müdahalesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da çıkan yangına TOMA müdahalesi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan yangına, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ekipleri müdahale etti. Yangında 15 kişi hayatını kaybederken, tarım alanları ve hayvanlar da zarar gördü.

30.06.2024 10:39
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DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangına, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki 10 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) müdahale ettiği anlar, kameraya yansıdı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla yönlendirilen TOMA'ların 6 saatlik çalışmasında, 250 ton su ve 500 litre köpük kullanıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Buğdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, Sinan Deviren, Fadıl Demir (57), İsmail Yardımcı ile eltiler Kerime Erdenli (55) ve Zekiye Erdenli (55) yaşamını yitirdi. 78 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin tedavisi sürüyor.

ÇOK SAYIDA HAYVAN ÖLDÜ

Yangında, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 1111 dekar hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin 900 dekar tarım alanı, 1 traktör ve 14 sulama tesisi yandı. Köksalan Mahallesi'nde 924 küçükbaş ölürken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş Et ve Süt Kurumu'na (ESK) kesime gönderildi. 190 hayvan ise yerinde tedavi edildi. Mardin'de de Mazıdağı ilçesi Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında 4 bin dekarı hasadı yapılmamış buğday olmak üzere 7 bin dekarlık tarım alanı ve bazı sulama ekipmanları yandı.

TOMA'LARIN MÜDAHALESİ KAMERADA

Yangının başlamasıyla İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 10 TOMA ve su tankerleri de olay yerine hareket etti. Çınar ilçesinin 3 kırsal mahallesindeki yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlara gelen TOMA'lar, burada alevlere müdahale etti. Sahadaki ekiplerle koordine olan TOMA'lar daha sonra dağlık alanların yamaçlarındaki alevlere müdahale bulundu. Müdahale anları, TOMA'ların kameralarına yansıdı. TOMA'lar, 6 saatlik çalışmada, 250 ton su ve 500 litre köpük kullandı.

Öte yandan TOMA'lar merkez ilçeler Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 22, 24 ve 25 Haziran'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkası, Üçkuyular Mahallesi ve Talaytepe Mahallesi'nde meydana gelen anız yangınlarına müdahale etti. TOMA'ların müdahalesi, kameralara yansıdı.

Diyarbakır\'da çıkan yangına TOMA müdahalesi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çıkan yangına TOMA müdahalesi - Son Dakika

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