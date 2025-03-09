Diyarbakır'da cinayet zanlısı yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, dün akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde kafede oturduğu sırada tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Merve Nur Yararlık'ı öldüren zanlı B.A, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir alışveriş merkezine dün akşam saatlerinde tabancayla ateş açıldı. O sırada alışveriş merkezindeki bir kafede oturan Merve Nur Yararlık (22), boynuna kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, S.K. ise yaralandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, saldırıyı düzenleyen B.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, Pirinçlik mevkisinde düzenledikleri operasyonla B.A'yı gözaltına aldı.

B.A, emniyetteki sorgusunda "olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K'ya ateş ettiğini ancak istemeden Merve Nur Yararlık'ı vurduğunu" ileri sürdüğü öğrenildi.