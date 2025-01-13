Diyarbakır'da Çocuklar için Dijital Bağımlılığa Karşı Şenlik Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çocuklar için Dijital Bağımlılığa Karşı Şenlik Düzenlendi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla 'Çocuklarla Sanat ve Spor Şenliği' düzenleyerek, çocuklara çeşitli spor ve sanat aktiviteleri sunarak eğlenceli bir gün geçirdi.

13.01.2025 11:50  Güncelleme: 11:59
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Diyarbakır'da çocuklar için dijital bağımlılığa karşı etkinlik düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla "Çocuklarla Sanat ve Spor Şenliği" düzenledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığıyla ortaklaşa çocuklara yönelik "Çocuklarla Sanat ve Spor Şenliği" düzenledi. Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe yüzlerce çocuk katılarak doyasıya eğlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte; ritim, resim, masa tenisi, voleybol, bisiklet parkurları gibi çeşitli spor faaliyetlerinin yanı sıra trambolin, akıl ve zeka oyunları, geleneksel sokak oyunları, yüz boyama ve çeşitli eğlenceli parkurlar da yer aldı.

Çocukların ellerini boyayarak bezler üzerinde renkli görseller oluşturduğu etkinlik boyunca katılımcılar, müzik eşliğinde hem spor yapma hem de eğlenme imkanı buldu.

Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serap Yıldırım, bir nebze de olsa çocukları teknolojik bağımlılıktan kurtarmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini vurguladı. Yıldırım, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın uzun bir süredir yapmış olduğu 'Çocuklar Sokaklarda Şen' adı altında programımız için bugün Hantepe Mahallesi'ndeyiz. Özellikle son zamanlarda dijitalleşmenin, teknolojik bağımlılığın çocuklar arasında çok yaygınlaşması sonucunda çocuklarımızın ekrandan uzak kalması için yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız bugün yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte çocuklarla yüz boyama, masa tenisi, trambolin gibi etkinliklerle de bir nebze de olsa çocuklarımızı ekrandan uzaklaştırdık" dedi.

Merkezde düzenlemiş oldukları etkinlikleri bundan sonra kırsal bölgelerde de yaygınlaştırmayı planladıklarını kaydeden Yıldırım, "Köylerde yaşayan çocuklarımız bu tür etkinliklerden ne yazık ki mahrum kalmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de istedik ki, köylerimizdeki çocuklarımız da bu etkinliklerden faydalansın. Bizler de onun için bugün onların ayağına geldik. Burada bir etkinliği planladık ve düzenledik. Çocukların mutlu, şen sesleriyle açıkçası bugün burası şenlendi. Bizlerin de doğru yolda olduğunu gösteren bir ibaredir çocukların mutlu şen sesleri. Tabi bundan sonra da etkinliklerimizi özellikle kırsal bölgelerde köylerimizde devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ayşe Tuncay, "Hepinize çok teşekkür ederim. Bu etkinliklerinizden çok mutlu olduk ve devamını bekliyoruz" dedi.

Çocuklardan Dicle Koyuncu ise, düzenlenen etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Çok mutluyum buraya geldiğiniz için. Belediyemiz buraya oyunlar getirdi. Basketbol oynadık, zıpladık biraz. Bisiklete bindik, resim yaptık. Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade eden Ayşe Atlı da, "Çok eğlenceliydi. Oynadım, resim yaptım, tramboline gittim, dart attım. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Ben bu günü hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Müziklerinizle ve etkinliklerinizle bizi çok mutlu ettiniz. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır\'da Çocuklar için Dijital Bağımlılığa Karşı Şenlik Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Çocuklar için Dijital Bağımlılığa Karşı Şenlik Düzenlendi - Son Dakika

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