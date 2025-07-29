Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı genç kız tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı genç kız tabancayla vurularak öldürüldü

Diyarbakır\'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı genç kız tabancayla vurularak öldürüldü
29.07.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22), cinayetten 1 saat önce katıldığı doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan (30) tarafından tabancayla vurularak öldürülen İlayda Alkaş'ın (22), cinayetten 1 saat önce katıldığı doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; İlayda'nın arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği, daha sonra oturduğu, arkadaşının da 'İloş' diyerek seslendiği anlar yer aldı.

Olay, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Alkaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDENİYLE İL İL GEZDİ

Diğer yandan annesi Hülya Alkaş'ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş'ın dini nikahla evlendiği Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş'ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş'ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü. Alkaş'ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından Antalya'ya kaçtıkları öğrenildi.

'BENİ DÖVDÜLER, ÇOCUĞUMU DÜŞÜRDÜM'

İlayda Alkaş, ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşı ile sesli mesaj atarak yaşadığı sürece ilişkin, "İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye… Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. Hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz, boşanmak istemez. Rabb'im hiçbir genç kızın başına vermesin. Bir kere olmuş ve ölmüşe insan çare bulamıyor. Ben o yüzden başıma gelen hiçbir şey için üzgün değilim. Bu da benim için bir tecrübedir. Rabb'im inşallah daha beterlerinden saklasın. O çocuğun da belki olmayışı bir yandan hayırlıydı. Üzüntüsünü çekmedim desem yalan olur. Annelik içgüdüsüyle çok üzüldüm. Ama Rabb'im hayırlısını bana nasip etti, ona inanıyorum. Rabb'im inşallah bizi kötü, haset insanlardan korusun. Rabb'im bir daha başımıza getirmesin. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb'im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDEN GÖRÜNTÜLER

İlayda Alkaş'ın ölümünden bir saat önce Sur ilçesindeki Gazi Köşkü'nde arkadaşının doğum gününde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; İlayda'nın arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği, daha sonra oturduğu, arkadaşının da 'İloş' diyerek seslendiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Doğum Günü, Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı genç kız tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Tüm dünya onu konuşuyor Usain Bolt’un rekorunu 16 yaşında kırdı Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Tanker kazasında hayatını kaybetti Kahreden gerçeği abisi anlattı Tanker kazasında hayatını kaybetti! Kahreden gerçeği abisi anlattı
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İzmir ve Bursa’da ciğerlerimiz alev alev yanıyor İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış

13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
12:51
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
12:25
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
19:26
Ali Babacan’dan orman yangınları için TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı
Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
19:25
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
19:05
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
Özel hastanede skandal iddia: Anne doktor olmadan doğum yaptı
19:00
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü
18:58
Bursa’da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
Bursa'da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
18:47
Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
18:44
Bursa’da yangın yerleşim yerlerine sıçradı İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar
Bursa'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı! İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 14:22:20. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı genç kız tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.