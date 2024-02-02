Diyarbakır\'da Filozof Ramazan\'ı öldüren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Erkan Baykut, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıyla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan E.B'nin, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan E.B, tutuklaması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Olay
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.
Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.
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