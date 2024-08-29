Diyarbakır'da Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Halk Lokantası Açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez açılan Halk Lokantası'nda 4 çeşit yemeğin ücreti 70 lira olarak belirlendi. Lokanta, ucuz, sağlıklı ve lezzetli yemek sunmayı hedefliyor.

29.08.2024 22:56  Güncelleme: 23:17
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ilk kez açılan Halk Lokantası'nda 4 çeşit yemeğin ücreti 70 lira olarak belirlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kent halkına ucuz, sağlıklı, lezzetli ve güvenilir yemek sunmak amacıyla açtığı Halk Lokantası hizmete başladı. Pazar günü hariç her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Halk Lokantasında 4 çeşit yemek 70 TL'ye servis edilecek. Özellikle dar gelirli ve öğrencilerin ilgi göstermesinin beklendiğ  Halk Lokantası'nda, günde bin kişiye hizmet verecek.

Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda kurulan Halk Lokantasının açılışına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Adalet Kaya, Kayapınar ve Yenişehir ilçe belediye eş başkanları ve yurttaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Türkiye'de yaşanan geçim sıkıntısını aşmak için böylesi bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Umarız, halkım ve esnaflarımız için hayırlı olur. Bir ilk olur, bunun devamını getirebiliriz. Buna yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bir yoksulluk, geçim sıkıntısı var, bunu aşmak için sağlıklı gıdaya ulaşmak için bu ilk adımdı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eş Başkanlar Küçük ve Hatun, katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Yurttaşlara yemek dağıtan Eş Başkanlar, ardından halkla birlikte Halk Lokantasında yemek yedi.

Kaynak: ANKA

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